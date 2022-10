Die Aventa AG verkauft im Zuge eines Asset Deals ein zweites Wohnbauprojekt an die IMMAC Gruppe. Nachdem bereits im April 2022 das Projekt in Graz, Tiergartenweg an die IMMAC Gruppe übergeben wurde, konnte im September 2022 nun das Projekt Hirtenberg übernommen werden. Die Projektliegenschaft befindet sich in der Berndorferstraße 1 in Hirtenberg. Es wurden 30 Wohneinheiten und eine Gewerbefläche auf einer Gesamtnutzfläche von rund 2.000 Quadratmetern geschaffen. Aventa-Vorstand Christoph Lerner: "Leistbar, ästhetisch und nachhaltig muss kein Widerspruch sein, weshalb wir eine sehr gute Resonanz von den Mietern und dem neuen Eigentümer erhalten haben."

Den vollständigen Artikel lesen ...