Graz (pta011/03.10.2022/09:58) - Projektabschluss und Übergabe in Hirtenberg

Die AVENTA AG verkauft im Zuge eines Asset Deals das zweite Wohnbauprojekt mit rund 2.000 Quadratmeter an die AVF3 Liegenschaftsbesitz GmbH & Co KG, einer zur IMMAC Gruppe zählenden Gesellschaft, in Hirtenberg. Nachdem bereits im April 2022 das Projekt in Graz, Tiergartenweg erfolgreich an die IMMAC Gruppe übergeben wurde, konnte im September 2022 das Projekt Hirtenberg vom zufriedenen Käufer übernommen werden. Der Projektabschluss erfolgte ein Monat vor geplanter Baufertigstellung.

Das Projekt Hirtenberg

Die Projektliegenschaft befindet sich in der Berndorferstraße 1 in Hirtenberg. Es wurden 30 Wohneinheiten und eine Gewerbefläche auf einer Gesamtnutzfläche von rund 2.000 Quadratmetern geschaffen mit bester Infrastruktur und Anbindung an das umliegende Naherholungsgebiet und die Stadt Wien.

Die zukünftigen Mieter erwarten Wohnungen mit einer Wohnfläche zwischen 41 und 102 Quadratmetern sowie zahlreiche Tiefgaragenstellplätze. Alle Wohnungen sind außerdem mit großzügigen Freiflächen wie Balkonen und Terrassen ausgestattet. Einige Wohnungen verfügen über einen Grünflächenanteil. Das Projekt bietet zusätzlich eine rund 80 Quadratmeter große Gewerbefläche.

Das Projekt Tiergartenweg

Die Projektliegenschaft befindet sich im Tiergartenweg 7 in Graz. Hierbei wurden auf rund 900 Quadratmetern insgesamt 15 Mietwohnungen realisiert. Ferner stehen den Mietern insgesamt 16 Tiergaragenparkplätze zur Verfügung. Die AVENTA AG hat die Erstvermietung übernommen und das Projekt vollvermietet übergeben.

Christoph Lerner, Vorstand der AVENTA AG: "Leistbar, ästhetisch und nachhaltig muss kein Widerspruch sein, weshalb wir eine sehr gute Resonanz von den Mietern und dem neuen Eigentümer erhalten haben."

Über AVENTA AG

Die AVENTA AG ist ein Immobilienentwickler mit Sitz in Graz und weiteren Büros in Niederösterreich und Nürnberg. Das Hauptaufgabenfeld der AVENTA AG liegt in der Projektentwicklung und Projektrealisierung im Bereich leistbarer Wohn-, Vorsorge- und Anlageimmobilien. Hierbei liegt der Fokus auf dem Immobilienmarkt in Österreich und Deutschland. Neben den Wohnimmobilien baut die AVENTA AG ausgewählte Sonderprojekte im Bereich Gewerbe sowie Freizeitimmobilien. Das Besondere an der AVENTA AG ist die unabhängige, unternehmensinterne und in sich geschlossene Wertschöpfungskette. Alle Teilbereiche des Unternehmens, von der Planung über die Bauabwicklung bis hin zu Finanzierung und Vertrieb, arbeiten Hand in Hand in ständiger Kommunikation eng zusammen und tragen mit ihrem umfassenden Expertenwissen zur erfolgreichen Abwicklung der Projekte bei.

