DJ Deutscher Industrie-PMI im September schwächer als erwartet

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität in der deutschen Industrie ist im September noch deutlicher als zunächst angenommen gesunken. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank in zweiter Veröffentlichung auf 47,8 von 49,1 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 48,3 erwartet, das Ergebnis der ersten Veröffentlichung. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Laut S&P Global setzte sich die Talfahrt bei den Auftragseingängen fort, während die massiv steigenden Energiepreise die Kosteninflation weiter anheizten. Aufgrund der besseren Verfügbarkeit einiger Rohmaterialien schrumpfte die Produktion jedoch nur wenig. Das konnte jedoch nicht den Absturz der Geschäftsaussichten auf den niedrigsten Wert seit Mai 2020 verhindern, da die vielerorts hohen Bestände an Fertigwaren sowie die Unsicherheiten rund um die Energieversorgung für wenig Zuversicht im Hinblick auf zukünftiges Wachstum sorgten.

"Die September-Daten signalisieren einen anhaltenden Abwärtstrend im verarbeitenden Gewerbe. Demnach macht die rückläufige Nachfrage sowie die durch die Energiekrise angeheizte hohe Kosteninflation immer mehr Herstellern zu schaffen", kommentierte S&P-Global-Ökonom Phil Smith die Daten.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

October 03, 2022 04:09 ET (08:09 GMT)

