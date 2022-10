Die 13. Ausgabe des von der Credit Suisse Research Institute publizierten Global Wealth Report zeigt ein anhaltendes Vermögenswachstum in allen Regionen auf. Im Jahr 2021 wuchs das globale Vermögen rekordmäßig an. Besonders China und Nordamerika stachen dabei heraus. Ende 2021 belief sich das weltweite Vermögen auf 463,6 Billionen US-Dollar, was einem Plus von 9,8 Prozent entspricht. Afrika, Europa, Indien und Lateinamerika hatten am Vermögenswachstum nur einen Anteil von zusammen 11,1 Prozent. ...

