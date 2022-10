NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach der angekündigten Übernahme einer US-Solarfirma auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Mit Con Edison Clean Energy beschleunige der Energiekonzern sein Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien, schrieb Analyst John Musk in einer am Montag vorliegenden Studie. Finanziert wird der Deal zum Teil durch die Emission einer Pflichtwandelschuldverschreibung, die von der Qatar Holding gezeichnet wird. Die Unterstützung durch einen solchen langfristig orientierten Staatsfonds sei positiv für seine Einschätzung der RWE-Aktien./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2022 / 20:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2022 / 20:47 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

RWE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de