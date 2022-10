DJ S&P: Hurrikan-Ian-Schäden sind beträchtlich - aber überschaubar

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur S&P geht davon aus, dass Hurrikan Ian zu versicherten Schäden von 30 bis 40 Milliarden US-Dollar führen wird. In einem Artikel schreiben die Analysten, dass die US-Schaden- und Unfallversicherer jedoch gut positioniert seien, um die Schäden aufzufangen. Zudem sollten die Kosten für die globalen Rückversicherer innerhalb der jährlichen Katastrophenbudgets liegen. "Wir gehen davon aus, dass die Ratings durch den Hurrikan weitgehend unbeeinflusst bleiben sollten", sagte John Iten, Kreditanalyst bei S&P Global Ratings.

Hurrikan Ian traf am 28. September im Großraum Fort Myers im Südwesten Floridas als Sturm der Kategorie 4 mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 155 Meilen pro Stunde auf Land - fast ein Sturm der Kategorie 5. Die Zugbahn des Sturms durch Florida ähnelte der des Hurrikans Charley, der im August 2004 bei Punta Gorda auf Land traf und damals versicherte Schäden von rund 7 Milliarden Dollar verursachte, wie aus einem Bericht des National Hurricane Center vom 18. Oktober 2004 hervorgeht.

Die Ausdehnung von Ian sei viel größer und der Sturm bewegte sich viel langsamer, so dass die Windschäden weitreichender und die Wasserschäden durch Regenfälle und Sturmfluten schwerwiegender sein sollten. Frühe Schätzungen der versicherten Schäden durch Hurrikan Ian vor dem Eintreffen des Sturms reichten von 15 bis 40 Milliarden Dollar. Angesichts der Größe und Intensität des Hurrikans - einschließlich des Ausmaßes der Sturmflut entlang eines großen Teils der Küste Südwestfloridas - und der Tatsache, dass der Sturm in einem stärker besiedelten Gebiet auf Land traf, geht S&P Global Ratings derzeit davon aus, dass die versicherten Schäden eher am oberen Ende dieser Spanne liegen könnten.

Citizens Property Insurance, der staatlich geförderte Versicherer für Hausbesitzer mit einem landesweiten Marktanteil von etwa 13 Prozent, rechnet mit Schäden von etwa 3,8 Milliarden Dollar, was einen branchenweiten Schaden von etwa 30 Milliarden Dollar bedeutet.

