Hannover (ots) -Am Sonntag, dem 2. Oktober 2022, gab es in der Jubiläumssendung von BINGO! - Die Umweltlotterie eine Menge zu feiern: Live im NDR Fernsehen durften die Zuschauer vor den Bildschirmen sowie die geladenen Gäste im TV-Studio mitreißende Show-Acts bestaunen, in den schönsten Erinnerungen aus 25 Jahren Umweltlotterie schwelgen und mit den Gewinnern des Jubiläumsgewinnspiels sowie der Umweltlotterie mitfiebern.Das beliebte Moderatoren-Duo Michael Thürnau und Jule Gölsdorf führte charmant durch die 1.279. Sendung in Spielfilmlänge. Zu Gast war Comedian Sascha Grammel, der gemeinsam mit seiner liebenswürdigen Begleiterin Josie die Zuschauer zum Lachen brachte. Auch die deutsche Chanson- und Popsängerin Annett Louisan begeisterte mit ihrem Hit "Straße der Millionäre" die Zuschauer. Ebenfalls von der Partie waren Hinnerk Baumgarten und Ilka Petersen. Sie begleiteten die Sendung als Gastmoderatoren - je nachdem, wer durch den nostalgischen "BINGO!-Würfel", das Glücksrad oder den Buzzer zufällig für die Co-Moderation ausgelost wurde.Als ein weiteres Highlight wurde unter den zehn Gewinnern des Jubiläumsgewinnspiels live in der Jubiläumssendung ein VW ID.4 durch LOTTO Niedersachsens Geschäftsführer Axel Holthaus verlost. Bernd aus Lüchow konnte sich über den Hauptpreis freuen, während die übrigen neun Gewinner der Reise jeweils ein Apple iPhone 13 Pro, 512 GB und je eine Apple Watch erhielten. Denn die Umweltlotterie feierte ihr 25-jähriges Bestehen ebenfalls mit einem großen Jubiläumsgewinnspiel von Juli bis September 2022. Gewinnspielteilnehmer hatten die Chance auf 10 x ein Event-Wochenende für zwei Personen inklusive des Besuches der BINGO!-Jubiläumssendung in Hannover.Beim Finalspiel "Das süße Glück" konnte sich Lutz aus Obernhof an der Lahn zudem über 9.000,00 EUR freuen. Zuvor hatte er sich bei der Schätzfrage sowie im beliebten BINGO!-Quiz gegen seinen Mitspieler durchgesetzt.Ein weiterer Höhepunkt der Jubiläumssendung war die Sonderauslosung "Herbst 2022" von BINGO!. Teilgenommen haben automatisch und ohne Mehreinsatz alle Spielteilnehmer, die über ein BINGO!-Los für Sonntag, dem 2. Oktober 2022, verfügten. Ergänzend zu den üblichen Gewinnmöglichkeiten wurden 1 x 1.000.000,00 EUR, 15 x VW ID. Buzz sowie 250 x 1.000,00 EUR ausgelost. Die Quittungsnummern der niedersächsischen Gewinner werden in der Kundenzeitung glüXmagazin, den Apps von LOTTO Niedersachsen sowie unter www.lotto-niedersachsen.de/sonderauslosungen und www.bingo-umweltlotterie.de/sonderauslosungen bekanntgegeben.Das Vierteljahrhundert BINGO! wurde im Laufe des Jubiläumsjahres ebenfalls mit einer großen Jubiläumstour durch Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen gebührend gefeiert. In 25 Jahren Umweltlotterie wurden rund 5,8 Millionen Gewinne in den Gewinnklassen aus-geschüttet, knapp 400 dreifach BINGO! erzielt, mehr als 22.000 Sach-gewinne verlost und über 75.000 Sendeminuten im NDR Fernsehen ausgestrahlt.gez. i. A. Hannah Strobel__Chance auf die Gewinnklasse 1 bei BINGO!: ca. 1: 1,3 Mio.Alle Personenangaben sind geschlechtsneutral. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die männliche Form im allgemeingültigen Sinne verwendet.Aktuelle Pressemeldungen und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.lotto-niedersachsen.de/unternehmen/presse.Weitere Informationen zu BINGO! - Die Umweltlotterie sowie zu den Aktionen im Jubiläumsjahr finden Sie unter: www.bingo-umweltlotterie.deÜber LOTTO Niedersachsen:Die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH (LOTTO Niedersachsen) ist die Landeslotteriegesellschaft von Niedersachsen mit Sitz in Hannover. Seit über 70 Jahren steht LOTTO Niedersachsen für verantwortungsvolles Glücksspiel und das Lenken des Spielinteresses in legale Bahnen im staatlichen Auftrag.Erlaubter Veranstalter gemäß White-List. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Weitere Informationen unter www.check-dein-spiel.de oder der kostenlosen Rufnummer 0800 1 37 27 00.Pressekontakt:Hannah StrobelReferentin UnternehmenskommunikationToto-Lotto Niedersachsen GmbHAm TÜV 2 + 430519 HannoverTelefon: +49 511 8402-556E-Mail: presse@lotto-niedersachsen.deOriginal-Content von: Toto-Lotto Niedersachsen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131350/5335217