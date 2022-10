Singapur (ots/PRNewswire) -SHIELD (https://shield.com/), das globale Risk-Intelligence-Unternehmen, gab heute die Gewinner der SHIELD Trust Awards 2022 bekannt. Die Gewinner haben den SHIELD Trust Check erfolgreich abgeschlossen und die SHIELD Trust-Auszeichnung erhalten. Die Auszeichnung ist eine Branchenneuheit und stellt eine unabhängige und nicht-gesponserte Bewertung des Vertrauensprofils einer Organisation dar. Die Auszeichnungen wurden auf dem ersten SHIELD Trust Summit Asia 2022 in Singapur an herausragende Organisationen verliehen.Die Preisträger der SHIELD Trust Awards stammen aus zahlreichen Branchen, die die Art und Weise verändern, wie Menschen arbeiten, einkaufen und spielen. Dazu gehören:- Astro, Indonesiens erstes Quick-Commerce-Unternehmen- Baazi Games, Indiens größte Online-Poker-Plattform- inDriver, die weltweit am schnellsten wachsende Fahrdienst-App- Legion Network, die erste Super-App für Blockchain-Dienste- Maya, der Ökosystem-Enabler und die einzige End-to-End-Plattform für digitale Zahlungen auf den Philippinen- Mobile Premier League, eine der weltweit größten mobilen und Skill-Gaming-Plattformen- Ralali.com, ein führender Online-B2B-Marktplatz in Indonesien- TrueMoney, Südostasiens führende Fintech-MarkeDie Verbreitung von Bots und gefälschten Konten hat ein Vertrauensdefizit zwischen Unternehmen und Stakeholdern geschaffen. Die SHIELD Trust-Auszeichnung wurde entwickelt, damit Unternehmen besser verstehen, wie sie ihre Sicherheitslage verbessern und mit Bedrohungen umgehen können. Sie verleiht Investoren, Partnern und Nutzern Vertrauen in den Umfang der vertrauensbildenden Maßnahmen einer Plattform. Im Rahmen des Auszeichnungssprozesses unterziehen sich Unternehmen dem SHIELD Trust Check, der Metriken wie den Anteil echter Benutzer, das Benutzer-Geräte-Verhältnis und die Verbreitung bösartiger Tools auf der Plattform bewertet. Unternehmen, die Benchmarks der Branche erfüllen, erhalten das SHIELD Trust Certificate. Mit den SHIELD Trust Awards werden Leistungsträger ausgezeichnet.Weitere Informationen zu den SHIELD Trust Awards finden Sie unter trust.shield.com.Justin Lie, Gründer und CEO, SHIELD "Wir haben die SHIELD Trust Awards ins Leben gerufen, um die Vorreiter zu würdigen, die die Messlatte für Vertrauen setzen. Ich möchte den diesjährigen Preisträgern meine herzlichsten Glückwünsche aussprechen, die Vertrauen zu einem Wettbewerbsvorteil gemacht haben, der gegenwärtiges und zukünftiges Wachstum antreibt."Vincent Tjendra, Mitbegründer & CEO, Astro "Im Namen aller Astronauten sind wir dankbar für diese Auszeichnung. Es ist ein Beweis für die harte Arbeit unseres Teams und den kontinuierlichen Fokus, das beste Kundenerlebnis und viele weitere spannende Innovationen in Indonesien zu liefern!"Avneet Rana, Mitbegründer & Director of Technology, Baazi Games "Vielen Dank für die Auszeichnung mit dem SHIELD Trust Award. PokerBaazi war ein Vorläufer, um unseren geschätzten Benutzern das höchste Maß an Sicherheit bieten. Mit SHIELD als unserem Risk-Intelligence-Partner werden wir unsere Sicherheitsfunktionen weiter verbessern und verschärfen, um PokerBaazi zur sichersten Online-Poker-App Indiens zu machen."Marut Petrosyan, Leiter Betrugsprävention, inDriver "Der SHIELD Trust Award ist ein Beweis dafür, dass inDriver das höchste Maß an Vertrauen von unseren Nutzern sucht. Unser Engagement im Kampf gegen Ungerechtigkeit treibt uns an, ein faires und sicheres Erlebnis für Fahrer und Passagiere zu gewährleisten."Athar Jameel Ahmed, CEO, Legion Network "Legion Network glaubt, dass die Welt der Blockchain für alle zugänglich sein sollte. Wir sind stolz darauf, die SHIELD Trust Awards zu erhalten, die ein Beweis für unseren Erfolg sind, das sicherste und fairste Ökosystem für echte Benutzer zu schaffen, unabhängig davon, wie erfahren sie mit Blockchain-Diensten sind."Mitch Padua, Group Chief Product Officer, Maya "Das Vertrauen und die Sicherheit der Nutzer stehen für Maya nach wie vor an erster Stelle, da wir uns weiterhin den sich ständig weiterentwickelnden finanziellen Bedürfnissen von Millionen von Philippinen widmen. Wir sind stolz darauf, dass unsere Mission, Verbrauchern und Unternehmen dabei zu helfen, in der neuen digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein, mit dem SHIELD Trust Award ausgezeichnet wurde."Joseph Aditya, CEO, Ralali.com "Ralali.com ist hier, um Lösungen für Unternehmen in Indonesien durch digitale Funktionen anzubieten, die speziell entwickelt wurden, um das Unternehmenswachstum zu unterstützen. Damit ist Ralali auf dem richtigen Weg, ein gesundes digitales Geschäftsökosystem aufzubauen, das Unternehmen je nach Markenglaubwürdigkeit und -vertrauen miteinander verbindet."Monsinee Nakapanant, Co-Präsidentin, TrueMoney "Als führende Fintech-Marke in Südostasien ist es die Mission von TrueMoney, den Zugang zu innovativen Finanzdienstleistungen für alle zu ermöglichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass keine Abkürzungen für Vertrauen und Sicherheit genommen werden. Wir fühlen uns geehrt, den SHIELD Trust Award zu erhalten, der unser Engagement widerspiegelt, Vertrauen zu unseren Nutzern aufzubauen und gleichzeitig die finanzielle Integration voranzutreiben."Informationen zu SHIELD SHIELD ist das weltweit führende Risk-Intelligence-Unternehmen, das Online-Unternehmen in die Lage versetzt, Betrug zu stoppen, Vertrauen aufzubauen und Wachstum voranzutreiben. Basierend auf der neuesten KI-Technologie kombiniert SHIELD hochmodernes Fingerprinting mit seinem proprietären Global Intelligence Network, um neue und unbekannte Betrugsbedrohungen in Echtzeit zu erkennen. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt und Kunden auf allen Kontinenten bietet SHIELD eine Reihe von Lösungen, die Geräte-Fingerprinting, Schutz auf Unternehmensebene, Verhinderung von Anzeigenbetrug und alternative Informationen zu Kreditrisiken umfassen. 