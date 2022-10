Brüssel (ots/PRNewswire) -Die Brattle Group hat den Ökonomen Dr. Tim Reuter in ihrer Niederlassung in Brüssel als Leiter der Abteilung für europäisches Kartellrecht und Wettbewerb begrüßt. Dr. Reuter ist Experte für Wettbewerbsökonomie und insbesondere spezialisiert auf Fusionskontrolle, Marktbeherrschung, Kartellschäden sowie horizontale und vertikale Vereinbarungen in einer Vielzahl von Branchen."Mit seinen Fähigkeiten und seiner umfassenden Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und den nationalen Wettbewerbsbehörden ist Dr. Reuter eine willkommene Ergänzung für das stetig wachsende europäische Wettbewerbsteam von Brattle", so Peter Davis, Hauptgeschäftsführer und Leiter der europäischen Kartell- und Wettbewerbspraxis von Brattle. "Er wird unseren Kunden in Brüssel und der gesamten EU wertvolle Einblicke geben."Von Who's Who Legal als "Future Leader" anerkannt, hat Dr. Reuter Fälle beraten, die von der Europäischen Kommission und nationalen Behörden in Frankreich, Deutschland, Singapur, Südafrika, Schweden und der Schweiz entschieden wurden. Er trat auch als Sachverständiger in Wettbewerbsfällen vor verschiedenen Gerichten auf.Dr. Reuter hat ausführlich über Wettbewerbsrecht und Wirtschaft publiziert. eine Arbeiten wurden in führenden Fachzeitschriften wie der Review of Industrial Organization, der Global Competition Litigation Review und dem European Journal of Law and Economics veröffentlicht."Brattle verfügt über eine erstklassige Wettbewerbsabteilung, und ich freue mich, in einem so starken und kooperativen Team mitzuarbeiten", so Dr. Reuter. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team in Brüssel sowie dem weltweiten Expertennetzwerk der Kanzlei."Bevor er zu Brattle kam, war Dr. Reuter in leitender Position bei einem Beratungsunternehmen, das sich auf Wettbewerbsökonomie spezialisiert hat. Zuvor arbeitete er als Praktikant bei DG Competition und erwarb sein Diplom und seinen Doktortitel in Wettbewerbsökonomie an der Universität Konstanz.Um mehr über Dr. Reuter zu erfahren, lesen Sie bitte seine vollständige Biografie.Informationen zu BRATTLEDie Brattle Group beantwortet komplexe Wirtschafts-, Finanz- und Regulierungsfragen für Unternehmen, Anwaltskanzleien und Regierungen auf der ganzen Welt. Wir zeichnen uns durch die Klarheit unserer Erkenntnisse und die Glaubwürdigkeit unserer Experten aus, zu denen führende internationale Akademiker und Branchenspezialisten gehören. Brattle beschäftigt 500 talentierte Fachkräfte auf vier Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter brattle.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1912251/The_Brattle_Group_Welcomes_Dr_Tim_Reuter.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/320171/the_brattle_group_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-brattle-group-begruWt-den-wettbewerbsokonomen-dr-tim-reuter-301638823.htmlPressekontakt:Jake George,The Brattle Group,+1 617 234 5621,Jake.George@brattle.comOriginal-Content von: The Brattle Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100013506/100895894