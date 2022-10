Markus Koch meldet sich LIVE vor dem Handelsstart in New York. Man sieht sinkende Anleiherenditen und eine Stabilisierung am Aktienmarkt. In Großbritannien rudert die Regierung mit den geplanten Steuergeschenken ein Stück weit zurück, und die Credit Suisse versichert Investoren, Kunden und Mitarbeitern, dass ausreichend Liquidität und Kapital vorhanden sei. Die Kreditausfallversicherungen ziehen trotzdem an, mit ...

