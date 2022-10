32x September hat es bisher in der ATX TR-Geschichte gegeben und nach dem September 2022 mit dem bösen -7,14 Prozent-Fall bleibt der September natürlich auf dem Schlussrang der 12 Monate. Die durchschnittliche Performance über alle 32 Jahre liegt nun bei -1,65 Prozent. Nun folgt der Oktober, bei dem wir im Schnitt 0,07 Prozent Plus gesehen haben (Rang 8). In der September-Einzelaktiensicht aller aktuellen ATXPrime-Titel ist nun UBM die Nr. 1 mit im Schnitt 3,37 Prozent in 34 Jahren, bester grosser Titel ist die Bawag (Rang 4 mit +1,65% in 5 Jahren). Positive Serie in Tagen:03.10.2017: Polytec Group: Längste positive Serie: 9 Tage (endete am 03.10.2017) Bisher gab es an einem 3. Oktober 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX ...

