DJ PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: JEC Innovation Award für AUDI AG und POLYTEC - POLYTEC und AUDI AG erhalten für Produktentwicklung prestigeträchtigen JEC Innovation Award

Hörsching (pta/03.03.2023/11:20) - Die JEC World ist die global führende Fachmesse für Verbundwerkstoffe und deren Anwendungen und findet im April 2023 in Paris (F) statt. Im Vorfeld zeichnet die JEC Gruppe jedes Jahr innovative und kreative Projekte, die das volle Potential von Verbundwerkstoffen ausschöpfen, mit den prestigeträchtigen JEC Innovation Awards aus.

Heuer dürfen sich AUDI AG und POLYTEC GROUP gemeinsam über den JEC Innovation Award in der Kategorie "AUTOMOTIVE & ROAD TRANSPORTATION - PROCESS" freuen.

Mit dem Batterieunterfahrschutz für den Audi Q8 e-tron ist der POLYTEC SOLUTION FORCE in Zusammenarbeit mit der AUDI AG eine Pionierleistung für zukunftsweisende Leichtbaulösungen rund um die Elektromobilität gelungen. Das innovative Bauteil vereint optimale Stabilität und hohe Biegesteifigkeit mit kostengünstiger Serienfertigung und differenziert sich damit zu bisher eingesetzten Technologien.

Ein aktiver Beitrag zu nachhaltiger Mobilität

Diese Unterbodenlösung schützt die Hochvoltbatterie vor mechanischen Einwirkungen in Bodennähe und ist damit mitverantwortlich für die Langlebigkeit des Fahrzeugs. Überdies ist der neue Unterfahrschutz aus Kunststoff-Verbundmaterial um rund ein Viertel leichter als die Vorgängerversion aus Aluminium. Die Gewichtsreduktion führt zu einer erhöhten Effizienz des Elektrofahrzeugs.

Eine weitere wichtige Prämisse während der Entwicklungsphase kam der Recyclingfähigkeit des Bauteils zu, die durch die Verwendung von thermoplastischem Material gesichert ist. Somit kann das Bauteil am Ende seiner Nutzungsdauer in den Stoffkreislauf zurückgeführt und der Verbrauch fossiler Ressourcen gesenkt werden. Last but not least führt auch der hocheffiziente One-Shot-Produktionsprozess mit nur einem Werkzeug zu einer deutlichen Reduktion der klimarelevanten Emissionen.

Die Summe dieser herausragenden Produktvorteile überzeugte auch die international besetzte Jury aus Fachexperten. Am 2. März wurden die Gewinner in einer feierlichen Preisverleihung in Paris bekanntgegeben.

Peter Bernscher, CCO der POLYTEC ist überzeugt: "Die Entwicklung dieses nachhaltigen und hochkomplexen Unterfahrschutzes setzte ein umfassendes Know-How in Bezug auf Engineering und Fertigung voraus. Diese Auszeichnung ehrt uns sehr, da sie der Beweis dafür ist, dass wir mit unseren State-of-the Art-Engineeringfähigkeiten unser Produktportfolio erfolgreich hin zur Elektromobilität wandeln und dabei echte Produktvorteile für unsere Kunden schaffen!"

POLYTEC GROUP: Die POLYTEC GROUP ist ein führender Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststofflösungen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt auf 20 Standorten weltweit ca. 3.400 Mitarbeiter:innen. Seit mehr als 35 Jahren bietet die POLYTEC GROUP ihren Kunden Erfahrung und Know-how nicht nur als Komplettanbieter für Spritzguss, sondern auch als Spezialist für faserverstärkte und Polyurethan-Bauteile.

JEC World: Die JEC World ist die global führende Fachmesse für Verbundwerkstoffe und deren Anwendungen und findet im April 2023 in Paris (F) statt. Die JEC Innovation Awards werden in 11 Kategorien im Vorfeld dieser Fachmesse verliehen. Eine internationale Jury aus anerkannten Experten zeichnet anhand vielfältiger Kriterien innovative Projekte aus, die vielfältige Kriterien, die das volle Potential von Verbundwerkstoffen demonstrieren.

