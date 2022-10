ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Reckitt vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7800 Pence belassen. Seine Prognose für das Wachstum auf vergleichbarer Fläche liege nun über der Markterwartung, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit einem wesentlich höheren Investitionsniveau und den dringend notwendigen Veränderungen in der Organisationsstruktur sei der britische Konsumgüterkonzern jetzt in der Lage, den Umsatz im mittleren einstelligen Bereich zu steigern. Wenn dies dauerhaft gelinge, sei ein erheblicher Anstieg des Aktienkurses zu erwarten./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2022 / 13:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2022 / 13:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77

