DJ S&P Global: Aktivität in US-Industrie zeigt im September Belebung

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im September verstärkt. Der in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 52,0 von 51,5 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 51,8 erwartet, den Wert der ersten Veröffentlichung. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. "Da die US-Hersteller erstmals seit vier Monaten wieder ein Wachstum der Auftragseingänge und stärkere Beschäftigungszuwächse gemeldet haben, scheint sich die Geschäftslage wieder zu verbessern", kommentierte Chefökonom Chris Williamson die Daten.

October 03, 2022 09:53 ET (13:53 GMT)

