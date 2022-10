DJ MÄRKTE USA/Wall Street startet mit Gewinnen ins vierte Quartal

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Kursgewinnen starten die Aktien an der Wall Street in den Montagshandel. Frische Mittelzuflüsse zum Monatsbeginn dürften stützend auf die Börsen wirken, heißt es. Zudem gilt das vierte Quartal als saisonal stark, und der schwache September hat einiges an Risiken eingepreist.

Kurz nach der Startglocke gewinnt der Dow-Jones-Index 1,0 Prozent. Für den S&P-500 geht es um 0,8 Prozent aufwärts, während der Nasdaq-Composite um 0,3 Prozent zulegt.

Teilnehmer sind dennoch skeptisch, ob der positive Trend andauern wird. Denn die Börsianer blicken sorgenvoll auf die Straffungspolitik der Notenbanken zur Bekämpfung der hohen Inflation. Höhere Kreditkosten schaden der Wirtschaft und beeinträchtigen die Unternehmensgewinne. Richard Hunter, Leiter des Bereichs Märkte bei Interactive Investor, erinnert daran, dass Vertreter der Federal Reserve unlängst die Absicht bekräftigt hätten, die Zinssätze längere Zeit hoch zu halten, um die Inflation wieder auf das 2-Prozent-Ziel der Fed zu drücken. Die jüngsten Daten zeigten, dass der Preisdruck hartnäckig sei.

Solche Risiken haben auch am Montag zwischenzeitlich für milden Druck gesorgt. Die Futures auf die US-Indizes sind vorübergehend unter runde Marken gerutscht, haben sich aber wieder erholt. So notierte der Future auf den Nasdaq-Composite unter 11.000 Punkten und der auf den S&P-500 unter 3.600 Punkten. Der S&P-500 ist drei Quartale in Folge gefallen und hat in dieser Zeit 24,8 Prozent verloren. Im September fiel er um 9,3 Prozent und verzeichnete damit den größten monatlichen Rückgang seit März 2020.

Im Blick steht eine Reihe von Konjunkturdaten, voran der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, ferner die zweite Veröffentlichung des Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und die Bauausgaben.

Tesla nach Auslieferungszahlen schwach

Die Fahrzeugauslieferungen von Tesla stiegen zwar im vergangenen Quartal auf ein Rekordniveau, doch blieb die Zahl hinter den Prognosen der Wall Street zurück. Die Aktie verbilligt sich um 7,2 Prozent.

Intel treibt den Börsengang seiner Fahrassistenz-Tochter Mobileye voran. Das in Israel ansässige Unternehmen reichte bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC nach eigenen Angaben am Freitag einen Antrag für eine Börsennotierung ein. Für die Intel-Aktie geht es um 1,6 Prozent nach oben.

Ein Vertrag mit der Hotelkette Hilton (+0,6%) vermag die Peloton-Aktie (-3,3%) nicht zu stützen. Der Hersteller von Fitnessgeräten wird die US-Hotels des Konzerns mit seinen Fahrrädern ausstatten.

Der Dollar zeigt sich wieder von seiner starken Seite. Sein Status als sicherer Hafen und die straffe Geldpolitik der US-Notenbank stützen die US-Devise. Der Dollarindex gewinnt 0,2 Prozent.

Ölpreise ziehen an

Für die Ölpreise geht es kräftig nach oben. Die Preise für WTI und Brent steigen um bis zu 6 Prozent. Die Opec+ zieht wegen der deutlich gefallenen Ölpreise offenbar die drastischste Produktionskürzung seit Beginn der Corona-Pandemie in Erwägung. Beim Treffen am 5. Oktober werde eine Reduzierung der Förderquoten um mehr als 1 Million Barrel pro Tag anvisiert, sagten mit den Plänen vertraute Personen.

Am Anleihemarkt wird gekauft, nachdem die Renditen im September steil nach oben gelaufen waren. Nun geht es in die Gegenrichtung, die Zehnjahresrendite reduziert sich um gut 14 Basispunkte auf 3,69 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.016,84 +1,0% 291,33 -20,2% S&P-500 3.615,94 +0,8% 30,32 -24,1% Nasdaq-Comp. 10.609,60 +0,3% 33,98 -32,2% Nasdaq-100 11.014,33 +0,4% 43,11 -32,5% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,13 -14,9 4,27 339,6 5 Jahre 3,94 -15,5 4,09 267,5 7 Jahre 3,83 -15,1 3,98 239,4 10 Jahre 3,69 -13,7 3,83 217,9 30 Jahre 3,70 -7,6 3,77 179,9 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:14 Fr, 17:13 Uhr % YTD EUR/USD 0,9762 -0,4% 0,9824 0,9803 -14,1% EUR/JPY 141,47 -0,2% 142,28 141,78 +8,1% EUR/CHF 0,9679 +0,1% 0,9665 1,0185 -6,7% EUR/GBP 0,8700 -0,7% 0,8723 0,8781 +3,5% USD/JPY 144,92 +0,2% 144,85 144,61 +25,9% GBP/USD 1,1220 +0,3% 1,1260 1,1165 -17,1% USD/CNH (Offshore) 7,1447 +0,2% 7,1417 7,1281 +12,4% Bitcoin BTC/USD 19.212,30 +0,1% 19.234,20 20.133,61 -58,4% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,22 79,49 +6,0% +4,73 +19,7% Brent/ICE 89,46 85,14 +5,1% +4,32 +21,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 172,63 188,80 -8,6% -16,17 +186,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.667,43 1.660,53 +0,4% +6,89 -8,9% Silber (Spot) 20,03 19,03 +5,2% +1,00 -14,1% Platin (Spot) 886,85 864,55 +2,6% +22,30 -8,6% Kupfer-Future 3,42 3,44 -0,7% -0,02 -22,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

