NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Viele Banken litten an geringeren Erträgen etwa aus dem Investment Banking, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Den europäischen Geldhäusern kämen aber Wechselkurseffekte zugute./jcf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2022 / 17:34 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2022 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131104

