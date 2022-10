NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Entwicklung des Brillenkonzerns sei durch seine starke Abhängigkeit vom US-Dollar bislang in diesem Jahr robust und der Kursverlauf an der Börse dürfte hiervon kurzfristig weiter bestimmt werden, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie. Da das Management bereits ein robustes drittes Jahresviertel in Nordamerika angedeutet habe, sollte bei der anstehenden Quartalsbilanz vor allem die Entwicklung in Europa im Fokus stehen./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / 08:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2022 / 08:49 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121667

