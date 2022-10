ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Outperform" belassen. Dem Telekommunikationssektor stehe eine raue Berichtssaison bevor, schrieben die Analysten um Jakob Bluestone in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Telekom dürfte ihre Gewinnprognosen indes bestätigen. Zudem gebe es bei den Dividenden Luft für eine positive Überraschung wegen des starken US-Dollars. Im kommenden Jahr dürften beim Unternehmen als eines von wenigen im Sektor die Energiekosten sinken./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2022 / 16:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2022 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005557508

