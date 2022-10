Soeben wurde der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe in den USA im Monat September veröffentlicht. Hier die Daten: Index 50,9 (vorher 52,8 / Prognose für heute 52,2). Preise 51,7 (vorher 52,5 / Prognose für heute 51,9). Neuaufträge 47,1 (vorher 51,3). Business Confidence in the United States decreased to 50.90 points in September from 52.80 points ...

