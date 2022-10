Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 3 octobre/October 2022) - Gravitas Financial Inc. (the "Issuer") has announced a name and symbol change to New Frontier Ventures Inc. (VFI.X) and a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated common share for every twenty-five (25) pre-consolidated common shares.

As a result, the outstanding shares of the Issuer will be reduced to approximately 2,904,082 common shares.

The shares will begin trading on a consolidated basis and with a new name, symbol and CUSIP number on October 4, 2022.

The Issuer has not met the continued listing requirements as set out in CSE Policy 2, Appendix A section 2.9. In accordance with Policy 3, section 5.1, the .X extension is added to the symbol. The Issuer will be subject to the restrictions set out in Policy 6 section 2.4.

Please note that all open orders will be cancelled at the close of business on October 3, 2022. Dealers are reminded to re-enter their orders taking into account the share consolidation.

Gravitas Financial Inc. (l'« émetteur ») a annoncé un changement de nom et de symbole pour New Frontier Ventures Inc. (VFI.X) et une consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation sur la base d'une (1) action ordinaire post-consolidée action pour chaque vingt-cinq (25) actions ordinaires pré-regroupées.

Par conséquent, les actions en circulation de l'Émetteur seront réduites à environ 2 904 082 actions ordinaires.

Les actions commenceront à être négociées sur une base consolidée et avec un nouveau nom, symbole et numéro CUSIP le 4 octobre 2022.

L'émetteur n'a pas satisfait aux exigences d'inscription continue énoncées dans la politique 2 du CSE, annexe A, section 2.9. Conformément à la politique 3, section 5.1, l'extension .X est ajoutée au symbole. L'Émetteur sera soumis aux restrictions énoncées dans la Politique 6 section 2.4.

Veuillez noter que toutes les commandes en cours seront annulées à la fermeture des bureaux le 3 octobre 2022. Nous rappelons aux concessionnaires de saisir à nouveau leurs commandes en tenant compte du regroupement des actions.

Old Security/ Vieux Sécurité : Gravitas Financial Inc. Old symbol/Vieux symbole: GFI New Security/Nouveau Sécurité : New Frontier Ventures Inc. New symbol/ Nouveau symbole: VFI.X Trading on a Consolidated Basis/Négociation sur une base consolidée: le 4 OCT 2022 Record Date/Date d'enregistrement: le 5 OCT 2022 NEW/NOUVEAU CUSIP: 64440W 10 3 NEW/NOUVEAU ISIN: CA 64440W 10 3 2 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 38911Y103/CA38911Y1034

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter Listings au 416 367-7340 ou par courriel à: Listings@thecse.com