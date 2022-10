Regulatory News:

Sopra Steria Group (Paris:SOP):

Aggregated presentation by day and by market

Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group hereby discloses the transactions in its own shares

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the transaction Identity code of the financial instrument (Code ISIN) Total daily volume

(in number of

shares) Daily weighted

average purchase

price of the shares Market SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 29/09/2022 FR0000050809 3,000 126.099 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 28/09/2022 FR0000050809 3,300 126.3385 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 27/09/2022 FR0000050809 3,700 128.9796 Euronext

Detail transaction by transaction

Name of the Issuer Identity code of the

Issuer Name of

the

Broker Identity

code of the

Broker Day/Hour of the

transaction (CET) (CET)

Identity

code of the

financial

instrument Price per unit Currency Quantity

bought Identity

code of the

Market Reference

number of

the

transaction Purpose of the

buyback SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T17:13:25+126:00 FR0000050809 126.40 EUR 81 XPAR 71731821 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T17:13:25+126:00 FR0000050809 126.40 EUR 89 XPAR 71731820 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T17:13:24+126:00 FR0000050809 126.40 EUR 11 XPAR 71731818 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T17:13:24+126:00 FR0000050809 126.40 EUR 21 XPAR 71731816 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T17:13:24+126:00 FR0000050809 126.40 EUR 79 XPAR 71731815 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T17:12:53+126:00 FR0000050809 126.40 EUR 1 XPAR 71731727 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T17:12:52+126:00 FR0000050809 126.40 EUR 71 XPAR 71731708 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T17:12:52+126:00 FR0000050809 126.40 EUR 28 XPAR 71731707 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T16:59:49+126:00 FR0000050809 125.70 EUR 34 XPAR 71729612 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T16:53:22+125:00 FR0000050809 125.40 EUR 49.00 XPAR 71728723 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T16:53:19+126:00 FR0000050809 125.50 EUR 43.00 XPAR 71728717 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T16:44:12+125:00 FR0000050809 125 EUR 42.00 XPAR 71727688 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T16:44:12+125:00 FR0000050809 125 EUR 39.00 XPAR 71727682 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T16:44:12+125:00 FR0000050809 125 EUR 2.00 XPAR 71727681 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T16:44:12+125:00 FR0000050809 125 EUR 8.00 XPAR 71727680 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T16:33:41+125:00 FR0000050809 125 EUR 14.00 XPAR 71725932 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T16:33:41+125:00 FR0000050809 125 EUR 33.00 XPAR 71725931 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T16:30:55+125:00 FR0000050809 125 EUR 26.00 XPAR 71725435 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T16:23:50+125:00 FR0000050809 125 EUR 24.00 XPAR 71724224 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T16:19:57+125:00 FR0000050809 125 EUR 21.00 XPAR 71722924 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T16:18:08+125:00 FR0000050809 125 EUR 41.00 XPAR 71722471 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T16:18:08+125:00 FR0000050809 125 EUR 19.00 XPAR 71722470 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T16:17:33+125:00 FR0000050809 125 EUR 29.00 XPAR 71722375 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T16:16:22+125:00 FR0000050809 125 EUR 60.00 XPAR 71722234 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T16:16:00+125:00 FR0000050809 125 EUR 40.00 XPAR 71722067 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T16:13:55+125:00 FR0000050809 125 EUR 49.00 XPAR 71721528 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T15:51:25+126:00 FR0000050809 126 EUR 28.00 XPAR 71717904 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T15:51:25+126:00 FR0000050809 126 EUR 34.00 XPAR 71717903 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T15:44:45+125:00 FR0000050809 125 EUR 40.00 XPAR 71716808 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T15:41:16+126:00 FR0000050809 126 EUR 45.00 XPAR 71716300 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T15:36:14+126:00 FR0000050809 126 EUR 14.00 XPAR 71715719 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T15:36:14+126:00 FR0000050809 126 EUR 20.00 XPAR 71715718 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T15:36:14+126:00 FR0000050809 126 EUR 12.00 XPAR 71715717 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T15:35:20+126:00 FR0000050809 126 EUR 42.00 XPAR 71715620 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T15:35:05+126:00 FR0000050809 126 EUR 28.00 XPAR 71715584 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T15:32:50+126:00 FR0000050809 126 EUR 26.00 XPAR 71715381 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T15:32:50+126:00 FR0000050809 126 EUR 8.00 XPAR 71715376 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T15:32:50+126:00 FR0000050809 126 EUR 20.00 XPAR 71715375 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T15:32:50+126:00 FR0000050809 126 EUR 20.00 XPAR 71715374 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T15:22:58+126:00 FR0000050809 126 EUR 47.00 XPAR 71714320 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T15:22:58+126:00 FR0000050809 126 EUR 40.00 XPAR 71714316 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T14:02:06+126:00 FR0000050809 126 EUR 14.00 XPAR 71708917 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T14:02:06+126:00 FR0000050809 126 EUR 60.00 XPAR 71708916 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T14:02:06+126:00 FR0000050809 126 EUR 26.00 XPAR 71708915 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T13:56:04+126:00 FR0000050809 126 EUR 13.00 XPAR 71708452 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T13:56:04+126:00 FR0000050809 126 EUR 34.00 XPAR 71708451 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T13:56:04+126:00 FR0000050809 126 EUR 27.00 XPAR 71708450 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T13:56:04+126:00 FR0000050809 126 EUR 15.00 XPAR 71708449 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T13:36:33+126:00 FR0000050809 126 EUR 49.00 XPAR 71707324 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T13:36:33+126:00 FR0000050809 126 EUR 48.00 XPAR 71707323 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T13:00:00+126:00 FR0000050809 126 EUR 46.00 XPAR 71705388 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T12:04:10+126:00 FR0000050809 126 EUR 13.00 XPAR 71702037 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T12:02:51+126:00 FR0000050809 126 EUR 29.00 XPAR 71701922 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T12:00:06+126:00 FR0000050809 126 EUR 32.00 XPAR 71701571 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T11:59:30+126:00 FR0000050809 126 EUR 14.00 XPAR 71701513 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T11:53:15+126:00 FR0000050809 126 EUR 43.00 XPAR 71701155 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T11:47:05+126:00 FR0000050809 126 EUR 21.00 XPAR 71700724 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T11:47:05+126:00 FR0000050809 126 EUR 25.00 XPAR 71700723 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T11:38:22+127:00 FR0000050809 127 EUR 42.00 XPAR 71700135 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T11:20:55+126:00 FR0000050809 126 EUR 1.00 XPAR 71699094 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T11:20:55+126:00 FR0000050809 126 EUR 20.00 XPAR 71699071 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T11:20:55+126:00 FR0000050809 126 EUR 6.00 XPAR 71699070 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T11:20:55+126:00 FR0000050809 126 EUR 43.00 XPAR 71699069 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T11:20:55+126:00 FR0000050809 126 EUR 40.00 XPAR 71699068 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T11:20:24+126:00 FR0000050809 126 EUR 33.00 XPAR 71699029 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T11:14:24+127:00 FR0000050809 127 EUR 47.00 XPAR 71698599 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T11:06:17+126:00 FR0000050809 126 EUR 25.00 XPAR 71698098 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T11:06:17+126:00 FR0000050809 126 EUR 18.00 XPAR 71698097 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T11:06:17+126:00 FR0000050809 126 EUR 42.00 XPAR 71698096 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T11:04:32+126:00 FR0000050809 126 EUR 30.00 XPAR 71697943 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T11:04:32+126:00 FR0000050809 126 EUR 2.00 XPAR 71697942 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T11:04:11+126:00 FR0000050809 126 EUR 10.00 XPAR 71697937 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T10:57:42+126:00 FR0000050809 126 EUR 40.00 XPAR 71697504 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T10:50:38+126:00 FR0000050809 126 EUR 47.00 XPAR 71697023 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T10:39:18+127:00 FR0000050809 127 EUR 49.00 XPAR 71696309 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T10:19:23+127:00 FR0000050809 127 EUR 35.00 XPAR 71694856 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T10:19:23+127:00 FR0000050809 127 EUR 65.00 XPAR 71694855 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T09:51:14+127:00 FR0000050809 127 EUR 3.00 XPAR 71692509 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T09:51:14+127:00 FR0000050809 127 EUR 37.00 XPAR 71692508 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T09:51:14+127:00 FR0000050809 127 EUR 19.00 XPAR 71692507 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T09:51:14+127:00 FR0000050809 127 EUR 81.00 XPAR 71692506 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T09:45:00+127:00 FR0000050809 127 EUR 20.00 XPAR 71691979 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T09:45:00+127:00 FR0000050809 127 EUR 20.00 XPAR 71691978 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T09:31:32+127:00 FR0000050809 127 EUR 20.00 XPAR 71691021 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T09:31:32+127:00 FR0000050809 127 EUR 20.00 XPAR 71691020 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T09:31:32+127:00 FR0000050809 127 EUR 37.00 XPAR 71691018 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T09:31:32+127:00 FR0000050809 127 EUR 17.00 XPAR 71691017 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T09:30:13+127:00 FR0000050809 127 EUR 5.00 XPAR 71690878 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T09:28:16+127:00 FR0000050809 127 EUR 16.00 XPAR 71690728 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T09:28:16+127:00 FR0000050809 127 EUR 84.00 XPAR 71690727 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T09:25:01+127:00 FR0000050809 127 EUR 47.00 XPAR 71690365 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T09:17:14+127:00 FR0000050809 127 EUR 1.00 XPAR 71689287 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T09:17:14+127:00 FR0000050809 127 EUR 1.00 XPAR 71689286 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T09:08:28+127:00 FR0000050809 127 EUR 37.00 XPAR 71687094 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T09:08:28+127:00 FR0000050809 127 EUR 6.00 XPAR 71687093 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-29T09:05:12+127:00 FR0000050809 127 EUR 47.00 XPAR 71686125 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T17:00:36+128:00 FR0000050809 128 EUR 14.00 XPAR 71676300 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T17:00:36+128:00 FR0000050809 128 EUR 4.00 XPAR 71676299 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T16:57:52+128:00 FR0000050809 128 EUR 41.00 XPAR 71676086 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T16:57:27+128:00 FR0000050809 128 EUR 6.00 XPAR 71676063 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T16:53:07+128:00 FR0000050809 128 EUR 37.00 XPAR 71675685 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T16:50:06+128:00 FR0000050809 128 EUR 20.00 XPAR 71675430 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T16:50:06+128:00 FR0000050809 128 EUR 17.00 XPAR 71675429 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T16:47:52+129:00 FR0000050809 129 EUR 42.00 XPAR 71675223 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T16:47:16+129:00 FR0000050809 129 EUR 40.00 XPAR 71675173 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T16:38:52+128:00 FR0000050809 128 EUR 48.00 XPAR 71674431 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T16:31:59+128:00 FR0000050809 128 EUR 48.00 XPAR 71673630 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T16:26:00+128:00 FR0000050809 128 EUR 43.00 XPAR 71672922 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T16:19:03+128:00 FR0000050809 128 EUR 47.00 XPAR 71671844 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T16:19:03+128:00 FR0000050809 128 EUR 12.00 XPAR 71671843 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T16:19:03+128:00 FR0000050809 128 EUR 20.00 XPAR 71671842 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T16:19:03+128:00 FR0000050809 128 EUR 11.00 XPAR 71671841 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T16:17:00+128:00 FR0000050809 128 EUR 29.00 XPAR 71671600 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T16:16:55+128:00 FR0000050809 128 EUR 29.00 XPAR 71671581 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T16:16:52+128:00 FR0000050809 128 EUR 20.00 XPAR 71671571 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T16:15:35+128:00 FR0000050809 128 EUR 42.00 XPAR 71671415 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T16:15:35+128:00 FR0000050809 128 EUR 8.00 XPAR 71671414 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T15:34:23+127:00 FR0000050809 127 EUR 48.00 XPAR 71666234 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T14:28:23+126:00 FR0000050809 126 EUR 46.00 XPAR 71661116 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T14:09:34+126:00 FR0000050809 126 EUR 43.00 XPAR 71659539 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T13:36:35+126:00 FR0000050809 126 EUR 87.00 XPAR 71657632 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T13:36:35+126:00 FR0000050809 126 EUR 13.00 XPAR 71657627 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T13:34:25+126:00 FR0000050809 126 EUR 14.00 XPAR 71657506 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T13:34:25+126:00 FR0000050809 126 EUR 30.00 XPAR 71657505 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T13:24:00+126:00 FR0000050809 126 EUR 45.00 XPAR 71657024 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T13:21:02+126:00 FR0000050809 126 EUR 51.00 XPAR 71656861 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T13:21:01+126:00 FR0000050809 126 EUR 100.00 XPAR 71656859 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T13:21:01+126:00 FR0000050809 126 EUR 45.00 XPAR 71656858 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T13:07:50+126:00 FR0000050809 126 EUR 20.00 XPAR 71655891 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T13:07:50+126:00 FR0000050809 126 EUR 20.00 XPAR 71655890 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T13:07:50+126:00 FR0000050809 126 EUR 60.00 XPAR 71655889 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T13:02:44+127:00 FR0000050809 127 EUR 100.00 XPAR 71655520 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T12:32:04+127:00 FR0000050809 127 EUR 69.00 XPAR 71654028 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T11:52:16+126:00 FR0000050809 126 EUR 49.00 XPAR 71650744 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T11:52:15+126:00 FR0000050809 126 EUR 49.00 XPAR 71650743 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T11:06:41+126:00 FR0000050809 126 EUR 24.00 XPAR 71645390 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T11:06:41+126:00 FR0000050809 126 EUR 70.00 XPAR 71645389 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T11:05:55+126:00 FR0000050809 126 EUR 6.00 XPAR 71645312 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T10:51:09+126:00 FR0000050809 126 EUR 48.00 XPAR 71643963 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T10:42:03+126:00 FR0000050809 126 EUR 12.00 XPAR 71643182 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T10:42:03+126:00 FR0000050809 126 EUR 34.00 XPAR 71643181 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T10:29:02+126:00 FR0000050809 126 EUR 82.00 XPAR 71642082 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T10:29:02+126:00 FR0000050809 126 EUR 18.00 XPAR 71642081 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T10:29:02+126:00 FR0000050809 126 EUR 49.00 XPAR 71642080 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T10:26:43+126:00 FR0000050809 126 EUR 27.00 XPAR 71641907 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T10:26:43+126:00 FR0000050809 126 EUR 18.00 XPAR 71641906 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T10:26:43+126:00 FR0000050809 126 EUR 89.00 XPAR 71641904 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T10:26:43+126:00 FR0000050809 126 EUR 11.00 XPAR 71641903 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T10:23:28+126:00 FR0000050809 126 EUR 9.00 XPAR 71641638 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T10:23:28+126:00 FR0000050809 126 EUR 32.00 XPAR 71641637 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T10:23:28+126:00 FR0000050809 126 EUR 49.00 XPAR 71641636 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:55:16+126:00 FR0000050809 126 EUR 20.00 XPAR 71639409 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:53:50+126:00 FR0000050809 126 EUR 41.00 XPAR 71639311 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:32:03+126:00 FR0000050809 126 EUR 50.00 XPAR 71637296 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:32:03+126:00 FR0000050809 126 EUR 100.00 XPAR 71637295 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:32:03+126:00 FR0000050809 126 EUR 38.00 XPAR 71637294 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:32:03+126:00 FR0000050809 126 EUR 13.00 XPAR 71637293 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:31:27+126:00 FR0000050809 126 EUR 40.00 XPAR 71637103 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:31:25+126:00 FR0000050809 126 EUR 8.00 XPAR 71637098 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:31:25+126:00 FR0000050809 126 EUR 39.00 XPAR 71637097 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:30:55+126:00 FR0000050809 126 EUR 1.00 XPAR 71637021 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:28:15+126:00 FR0000050809 126 EUR 1.00 XPAR 71636732 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:28:15+126:00 FR0000050809 126 EUR 45.00 XPAR 71636731 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:25:20+126:00 FR0000050809 126 EUR 31.00 XPAR 71636466 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:25:20+126:00 FR0000050809 126 EUR 13.00 XPAR 71636465 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:23:57+126:00 FR0000050809 126 EUR 10.00 XPAR 71636263 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:23:57+126:00 FR0000050809 126 EUR 38.00 XPAR 71636262 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:13:56+126:00 FR0000050809 126 EUR 41.00 XPAR 71635009 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:13:56+126:00 FR0000050809 126 EUR 26.00 XPAR 71635005 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:13:56+126:00 FR0000050809 126 EUR 20.00 XPAR 71634995 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:12:57+126:00 FR0000050809 126 EUR 19.00 XPAR 71634862 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:12:53+126:00 FR0000050809 126 EUR 26.00 XPAR 71634840 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:12:53+126:00 FR0000050809 126 EUR 100.00 XPAR 71634831 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:12:53+126:00 FR0000050809 126 EUR 76.00 XPAR 71634824 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:12:53+126:00 FR0000050809 126 EUR 24.00 XPAR 71634807 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:12:53+126:00 FR0000050809 126 EUR 40.00 XPAR 71634800 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:12:50+126:00 FR0000050809 126 EUR 100.00 XPAR 71634775 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:12:40+126:00 FR0000050809 126 EUR 47.00 XPAR 71634725 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:09:48+126:00 FR0000050809 126 EUR 48.00 XPAR 71634439 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:07:17+126:00 FR0000050809 126 EUR 20.00 XPAR 71634158 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:07:17+126:00 FR0000050809 126 EUR 80.00 XPAR 71634157 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-28T09:06:27+127:00 FR0000050809 127 EUR 100.00 XPAR 71634028 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T17:29:26+129:00 FR0000050809 129 EUR 82.00 XPAR 71629474 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T17:29:26+129:00 FR0000050809 129 EUR 59.00 XPAR 71629473 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T17:29:26+129:00 FR0000050809 129 EUR 22.00 XPAR 71629472 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T17:29:26+129:00 FR0000050809 129 EUR 23.00 XPAR 71629471 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T17:29:26+129:00 FR0000050809 129 EUR 1.00 XPAR 71629470 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T17:29:26+129:00 FR0000050809 129 EUR 13.00 XPAR 71629469 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T17:28:55+129:00 FR0000050809 129 EUR 18.00 XPAR 71629100 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T17:28:42+129:00 FR0000050809 129 EUR 2.00 XPAR 71629050 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T17:28:41+129:00 FR0000050809 129 EUR 137.00 XPAR 71629045 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T17:28:41+129:00 FR0000050809 129 EUR 53.00 XPAR 71629044 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T17:28:19+129:00 FR0000050809 129 EUR 21.00 XPAR 71628992 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T17:28:19+129:00 FR0000050809 129 EUR 22.00 XPAR 71628991 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T17:26:27+129:00 FR0000050809 129 EUR 48.00 XPAR 71628600 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T17:26:27+129:00 FR0000050809 129 EUR 83.00 XPAR 71628599 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T17:26:27+129:00 FR0000050809 129 EUR 17.00 XPAR 71628598 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T17:26:27+129:00 FR0000050809 129 EUR 4.00 XPAR 71628597 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T17:26:07+129:00 FR0000050809 129 EUR 49.00 XPAR 71628522 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T17:24:22+129:00 FR0000050809 129 EUR 32.00 XPAR 71628199 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T17:24:22+129:00 FR0000050809 129 EUR 15.00 XPAR 71628198 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T17:23:04+129:00 FR0000050809 129 EUR 48.00 XPAR 71627999 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T17:15:34+129:00 FR0000050809 129 EUR 48.00 XPAR 71627186 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T17:15:34+129:00 FR0000050809 129 EUR 46.00 XPAR 71627185 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:57:02+129:00 FR0000050809 129 EUR 6.00 XPAR 71625100 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:53:23+130:00 FR0000050809 130 EUR 17.00 XPAR 71624721 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:40:02+129:00 FR0000050809 129 EUR 39.00 XPAR 71623361 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:40:02+129:00 FR0000050809 129 EUR 29.00 XPAR 71623360 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:39:49+129:00 FR0000050809 129 EUR 32.00 XPAR 71623341 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:38:36+129:00 FR0000050809 129 EUR 41.00 XPAR 71623223 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:29:23+129:00 FR0000050809 129 EUR 40.00 XPAR 71622286 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:28:04+129:00 FR0000050809 129 EUR 12.00 XPAR 71622134 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:28:04+129:00 FR0000050809 129 EUR 31.00 XPAR 71622133 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:28:04+129:00 FR0000050809 129 EUR 43.00 XPAR 71622132 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:23:57+129:00 FR0000050809 129 EUR 26.00 XPAR 71621636 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:23:57+129:00 FR0000050809 129 EUR 20.00 XPAR 71621635 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:23:57+129:00 FR0000050809 129 EUR 32.00 XPAR 71621634 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:23:57+129:00 FR0000050809 129 EUR 1.00 XPAR 71621633 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:23:57+129:00 FR0000050809 129 EUR 8.00 XPAR 71621632 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:23:09+129:00 FR0000050809 129 EUR 12.00 XPAR 71621573 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:23:09+129:00 FR0000050809 129 EUR 2.00 XPAR 71621572 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:15:34+129:00 FR0000050809 129 EUR 46.00 XPAR 71620788 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:12:11+129:00 FR0000050809 129 EUR 21.00 XPAR 71620481 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:12:11+129:00 FR0000050809 129 EUR 46.00 XPAR 71620480 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:11:59+129:00 FR0000050809 129 EUR 33.00 XPAR 71620445 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:08:20+129:00 FR0000050809 129 EUR 12.00 XPAR 71619973 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:08:20+129:00 FR0000050809 129 EUR 30.00 XPAR 71619972 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:05:14+128:00 FR0000050809 128 EUR 22.00 XPAR 71619599 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:05:14+128:00 FR0000050809 128 EUR 25.00 XPAR 71619598 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:05:04+129:00 FR0000050809 129 EUR 8.00 XPAR 71619579 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:05:03+129:00 FR0000050809 129 EUR 20.00 XPAR 71619577 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:05:03+129:00 FR0000050809 129 EUR 20.00 XPAR 71619576 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:03:11+128:00 FR0000050809 128 EUR 23.00 XPAR 71619325 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:03:11+128:00 FR0000050809 128 EUR 21.00 XPAR 71619324 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:03:10+128:00 FR0000050809 128 EUR 15.00 XPAR 71619323 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:01:51+128:00 FR0000050809 128 EUR 100.00 XPAR 71619088 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:00:45+128:00 FR0000050809 128 EUR 7.00 XPAR 71618890 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:00:45+128:00 FR0000050809 128 EUR 24.00 XPAR 71618889 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:00:45+128:00 FR0000050809 128 EUR 28.00 XPAR 71618887 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:00:45+128:00 FR0000050809 128 EUR 16.00 XPAR 71618886 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:00:40+129:00 FR0000050809 129 EUR 42.00 XPAR 71618838 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:00:36+129:00 FR0000050809 129 EUR 42.00 XPAR 71618806 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:00:36+129:00 FR0000050809 129 EUR 100.00 XPAR 71618803 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:00:35+129:00 FR0000050809 129 EUR 19.00 XPAR 71618754 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T16:00:35+129:00 FR0000050809 129 EUR 20.00 XPAR 71618753 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T15:50:42+129:00 FR0000050809 129 EUR 45.00 XPAR 71617967 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T15:50:42+129:00 FR0000050809 129 EUR 100.00 XPAR 71617966 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T15:50:40+129:00 FR0000050809 129 EUR 44.00 XPAR 71617961 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T15:49:26+129:00 FR0000050809 129 EUR 49.00 XPAR 71617764 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T15:42:44+130:00 FR0000050809 130 EUR 42.00 XPAR 71617147 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T15:42:44+130:00 FR0000050809 130 EUR 60.00 XPAR 71617146 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T15:42:44+130:00 FR0000050809 130 EUR 42.00 XPAR 71617145 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T15:42:44+130:00 FR0000050809 130 EUR 49.00 XPAR 71617144 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T15:40:22+130:00 FR0000050809 130 EUR 48.00 XPAR 71617017 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T15:31:00+129:00 FR0000050809 129 EUR 41.00 XPAR 71616237 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T15:31:00+129:00 FR0000050809 129 EUR 42.00 XPAR 71616236 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T15:26:02+129:00 FR0000050809 129 EUR 37.00 XPAR 71615704 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T15:26:02+129:00 FR0000050809 129 EUR 63.00 XPAR 71615703 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T15:26:02+129:00 FR0000050809 129 EUR 47.00 XPAR 71615702 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T15:19:04+129:00 FR0000050809 129 EUR 40.00 XPAR 71615251 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T15:09:55+129:00 FR0000050809 129 EUR 37.00 XPAR 71614652 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T15:09:55+129:00 FR0000050809 129 EUR 1.00 XPAR 71614651 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T15:09:55+129:00 FR0000050809 129 EUR 1.00 XPAR 71614650 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T15:09:55+129:00 FR0000050809 129 EUR 3.00 XPAR 71614648 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T15:09:55+129:00 FR0000050809 129 EUR 34.00 XPAR 71614647 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T15:09:55+129:00 FR0000050809 129 EUR 10.00 XPAR 71614646 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T15:02:12+129:00 FR0000050809 129 EUR 45.00 XPAR 71614193 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:56:18+129:00 FR0000050809 129 EUR 43.00 XPAR 71613785 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:51:13+129:00 FR0000050809 129 EUR 44.00 XPAR 71613397 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:50:47+130:00 FR0000050809 130 EUR 39.00 XPAR 71613343 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:50:47+130:00 FR0000050809 130 EUR 58.00 XPAR 71613342 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:41:03+129:00 FR0000050809 129 EUR 100.00 XPAR 71612701 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:38:59+129:00 FR0000050809 129 EUR 15.00 XPAR 71612511 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:36:51+129:00 FR0000050809 129 EUR 47.00 XPAR 71612162 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:36:25+130:00 FR0000050809 130 EUR 50.00 XPAR 71612134 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:36:25+130:00 FR0000050809 130 EUR 100.00 XPAR 71612133 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:33:51+130:00 FR0000050809 130 EUR 13.00 XPAR 71611769 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:24:18+130:00 FR0000050809 130 EUR 5.00 XPAR 71610851 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:24:18+130:00 FR0000050809 130 EUR 24.00 XPAR 71610850 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:24:18+130:00 FR0000050809 130 EUR 13.00 XPAR 71610849 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:24:18+130:00 FR0000050809 130 EUR 8.00 XPAR 71610848 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:18:21+130:00 FR0000050809 130 EUR 15.00 XPAR 71610563 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:18:11+130:00 FR0000050809 130 EUR 46.00 XPAR 71610526 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:18:11+130:00 FR0000050809 130 EUR 47.00 XPAR 71610525 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:18:11+130:00 FR0000050809 130 EUR 25.00 XPAR 71610524 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:18:11+130:00 FR0000050809 130 EUR 20.00 XPAR 71610523 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:18:11+130:00 FR0000050809 130 EUR 49.00 XPAR 71610522 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:16:16+130:00 FR0000050809 130 EUR 13.00 XPAR 71610422 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:16:15+130:00 FR0000050809 130 EUR 19.00 XPAR 71610421 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:16:15+130:00 FR0000050809 130 EUR 34.00 XPAR 71610420 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-09-27T14:16:15+130:00 FR0000050809 130 EUR 19.00 XPAR 71610419 Employee share

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221003005539/en/

Contacts:

Investor Relations

Sopra Steria Group

Olivier Psaume

investors@soprasteria.com

+33 (0)1 40 67 68 16

Press Relations

Image Sept

Caroline Simon

caroline.simon@image7.fr

+33 (0)1 53 70 74 65