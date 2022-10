ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat ArcelorMittal aus der Auswahlliste empfehlenswerter europäischer Aktien "Emu Top Picks" gestrichen. Die Einstufung lautet aber weiter "Outperform" mit einem Kursziel von 46 Dollar. Der europäische Stahlsektor werde voraussichtlich durch den Konjunkturabschwung in Mitleidenschaft gezogen, schrieb Analyst Pedro Iglesias De La Vega in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch bei ArcelorMittal dürfte die gedämpfte Nachfrage rund um den Globus sich im Aktienkurs niederschlagen. Die Aktienrückkäufe des Konzerns sollten sich zudem in den kommenden Quartalen verlangsamen. Anleger sollten daher abwarten, bis die Nachfragedynamik wieder interessanter werde./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1598757687

ARCELORMITTAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de