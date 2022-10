Eschborn (ots) -Eine Uhr, unendlich viele Möglichkeiten. Mit der DS+ feiert ein spektakuläres neues Uhrenkonzept bei Certina Premiere: Ein Zeitmesser, bei dem sich nicht nur das Armband, sondern auch die Form des Gehäuses nach Herzenslust variieren lässt. Egal ob sportlich, Vintage-Optik, maritim oder urban, dank einer cleveren dreiteiligen Konstruktion wird der Look der Uhr mit wenigen Handgriffen und ganz ohne Werkzeug völlig verändert - passend zum aktuellen Outfit, für einen bestimmten Anlass oder einfach aus Lust und Laune. Absolut beständig sind hingegen ihre große Verlässlichkeit, Robustheit und die Präzision des mechanischen Powermatic-80-Kalibers mit NivachronTM-Spirale. Der unwiderstehliche Wandel der Zeit - Certina bringt ihn stilvoll ans Handgelenk, mit einem Zeitmesser, der in jeder Hinsicht mehr als eine Uhr ist.Eine raffinierte KonstruktionDas Geheimnis der DS+ liegt in ihrer dreiteiligen Konstruktion aus Uhrenkopf, Gehäuse und Armband. Jedes dieser drei Elemente ist eine in sich geschlossene Einheit, die sich beliebig miteinander kombinieren lassen. Der runde Uhrenkopf, der in drei Zifferblattvarianten erhältlich ist, wird von unten in eines der sechs Edelstahlgehäuse hineingedrückt und mit einer separaten Krone am Gehäuse sicher verschraubt. Für perfekten Sitz sorgt ein innovativer Dichtungsring aus Biomaterial. An dem Gehäuse befinden sich die Bandanstösse, an denen das gewünschte Armband dank eines Schnellwechselsystems mit wenigen Handgriffen befestigt werden kann. Im Einzelhandel sind die Uhren in drei verschiedenen Kits erhältlich: jeweils ein Uhrenkopf mit zwei Gehäusen und zwei Bändern. Alle Elemente können auch einzeln online erworben werden.Drei Kits - und viel Raum für den eigenen StilDie Kits, in denen die DS+ im Handel erhältlich ist, versammeln einige der schönsten Kombinationen.Das Kit Aqua & Sport mag es dynamisch: Ein schwarzes Zifferblatt mit Sonnenschliff trifft auf das maritime Gehäuse mit einseitig drehbarer, schwarzer Lünette und seine sportliche Variante mit langgestreckten Flanken und sechs Schrauben. Sie werden ergänzt von einem schwarz-grauen Textil-Band aus nachhaltigem tide ocean material® und einem dreigliedrigen Metallband.Das Kit Sport & Urban punktet mit eleganter Bicolor-Optik. Das silberne Zifferblatt mit goldfarbenen Indizes und Sonnenschliff passt perfekt zu dem puristisch-urbanen Gehäuse sowie seinem sportlichen Pendant mit goldener PVD-Beschichtung, einem dunkelbraunen Lederband und dem Milanaise-Edelstahlband.Das Kit Urban & Heritage wird alle Freunde von Vintage-Uhren ansprechen. Das dunkelblaue Zifferblatt mit Sonnenschliff und goldfarbenen Indizes kommt zusammen mit einem kissenförmigen Gehäuse mit vier sichtbaren Schrauben und der urbanen Version in Bicolor-Optik. Dazu passen das blaue NATO-Textilband und ein dreigliedriges Metallband.Innen wie außen in bester BegleitungEine Uhr mit derart vielen gestalterischen Optionen verlangt nach einem so verlässlichen wie widerstandsfähigen Antrieb. Certina hat sich daher für ein modernes Powermatic-Kaliber entschieden, mit einer Gangreserve von 80 Stunden und NivachronTM-Spiralfeder. Das innovative Material ist unempfindlich gegenüber Magnetfeldern und liefert langfristig höchste mechanische Präzision. Neben den Zeigern von Stunde, Minute und Sekunde zeigt die Uhr auch ein Datum bei 6 Uhr an, und aufgrund ihrer ultrarobusten Konstruktion mit verschraubtem Boden und verschraubter Krone bietet sie eine Wasserdichtigkeit von 20 bar (200 m). Jedes Kit präsentiert sich in einer eleganten Box, in der jedes Element seinen Platz hat und sicher gehalten wird. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit besteht die Verpackung vollständig aus recycelbaren Materialien.Flexibilität erlebenDie vielfältigen Möglichkeiten der Personalisierung, die die neue DS+ bietet, lassen sich digital und hautnah erleben. Mit dem Online-Konfigurator etwa kann jederzeit ganz entspannt die persönliche Lieblingskombination gestaltet werden, die dann vom Certina Online Shop direkt nach Hause versandt oder dank des Check & Reserve Services beim Certina Händler des Vertrauens in Augenschau genommen werden kann.Die drei Kits, in denen die DS+ im Einzelhandel verkauft wird, sowie die zusätzlichen Online-Bestelloptionen sind ab Oktober 2022 weltweit erhältlich.www.certina.com/ds-plusPressekontakt:Darja ZschockeltPublic Relations | HAMILTON GermanyTHE SWATCH GROUP (DEUTSCHLAND) GMBHFRANKFURTER STR. 20 | 65760 ESCHBORNPhone +49 (0) 6196 88777 - 1362| mobile +49 (0) 1511 4816572|HAMILTONWATCH.COMOriginal-Content von: Certina, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159680/5335315