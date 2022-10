DJ XETRA-SCHLUSS/DAX erwischt guten Start ins Schlussquartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es nach einem schwachen Start am Montag letztendlich nach oben gegangen. Der DAX schloss 0,8 Prozent höher bei 12.209 Punkten, das Tagestief lag mit 11.894 Zählern deutlich darunter. Damit hat der Index einen guten Start in das Schlussquartal erwischt, hatte er doch nach den ersten neun Monaten des Jahres fast ein Viertel an Wert verloren. Vom Umfeld sprach einiges dafür, dass die Investoren in den Risk-On-Modus schalteten. Die Bundesanleihen legten ebenfalls eine Rally hin, im Gegenzug fiel die Rendite der Anleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren um 20 Basispunkte auf 1,90 Prozent. Am Tag der Deutschen Einheit fand auch hier ein "Feiertagshandel" bei dünnen Volumen statt, am morgigen Dienstag wird sich die Nachhaltigkeit der Bewegung zeigen. Zudem fielen die Notierungen für Gas am Terminmarkt auf den niedrigsten Stand seit gut zwei Monaten.

RWE baut Solar-Geschäft aus

Positiv wurde bei RWE (+1,9%) der Milliardenkauf in den USA gesehen. Der Erwerb von Con Edison Clean Energy Businesses (CEB) für 6,8 Milliarden Dollar oder dem 11-fachen des EBITDA erfolgt nach Einschätzung von Jefferies zu einer angemessenen Bewertung. Gleich drei positive Aspekte ergeben sich für die Analysten: So erhalte RWE eine führende Position auf dem US-Markt für erneuerbare Energien. Der Zukauf werde sich zudem positiv auf das Ergebnis je Aktie ab dem kommenden Jahr auswirken. Und zuletzt bedeute der Kauf eine 20-prozentige Erhöhung der RWE-Wachstumsziele für erneuerbare Energien, die auf dem Kapitalmarkttag 2021 genannt worden seien. Insgesamt werde die Transaktion als positiver strategischer Schritt von RWE angesehen.

Porsche AG schlossen nach dem Börsengang in der Vorwoche bei 81,80 Euro und fielen damit unter den Emissionspreis zurück. Beflügelt von den niedrigeren Zinsen legten Immobilienwerte zu, so stiegen Vonovia um 2,3 Prozent.

Als positiv für United Internet (+3,4%) wurde die leicht erhöhte Gewinnprognose für das Geschäftsjahr gewertet. Der Internet-Dienstleister hatte am Freitagabend mitgeteilt, er sehe etwas geringere Kosten beim Netzausbau. Das EBITDA soll daher bei rund 1,27 statt bislang erwarteter 1,259 Milliarden Euro liegen.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.209,48 +0,8% -23,14% DAX-Future 12.208,00 +0,6% -22,97% XDAX 12.190,84 +1,8% -23,08% MDAX 22.670,64 +1,3% -35,45% TecDAX 2.716,46 +1,7% -30,71% SDAX 10.648,82 +1,2% -35,13% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 141,13 +287 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 28 12 0 2.512,4 65,1 91,5 MDAX 41 7 1 452,4 36,6 42,3 TecDAX 24 6 0 503,5 19,3 33,0 SDAX 57 13 0 99,3 9,0 12,2 ===

October 03, 2022

