Varta Aktie in letzter Zeit sowieso unter die Räder gekommen, seit Umsatz- und Gewinnrückgängen für's Q2, dann vollständige Prognose-Aussetzung und Q3 "werde Ziele verfehlen" - brachte die Aktie unter 40,00 EUR am Freitag (23.09). Sollte noch nicht das Ende sein - es ging weiter mit den Turbulenzen letzte Woche. Und am Freitag gings dann unter 30,00 EUR. Trotz Erholung im illiquiden Feiertagshandel heute mit über 32,00 EUR immer noch "ganz weit unten". Vorbei die Zeiten als die Varta Aktie letztes Jahr gegen die Erwartungen der meissten Analysten in ungeahnte Höhen, durch Meme-Aktivitäten und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...