DJ RTL will Sender M6 jetzt doch behalten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Medienkonzern RTL Group will seine Mehrheitsbeteiligung an der Groupe M6 nun doch behalten, nachdem RTL mehrere finanziell attraktive Angebote für den eigenen 48,3-Prozent-Anteil an M6 erhalten hatte. M6 sei eines der am besten geführten TV-Unternehmen in Europa, und RTL wolle die Strategie fortsetzen, nationale Mediengruppen aufzubauen, die groß genug sind, um mit den US-Plattformen zu konkurrieren, begründeten die Luxemburger ihre Entscheidung.

M6 sollte ursprünglich mit TF1 fusioniert werden, doch die Transaktion platzte und RTL erhielt mehrere Angebote für die Mehrheitsbeteiligung. Man halte jedoch die rechtlichen Risiken und Unsicherheiten aufgrund der erforderlichen Genehmigungsverfahren der Kartell- und Medienbehörden für zu hoch, hieß es nun von RTL. Der Konzern zeigte sich nach wie vor davon überzeugt, dass eine Marktkonsolidierung notwendig sei, um im Wettbewerb mit den globalen Tech-Plattformen zu konkurrieren - und dass die Marktkonsolidierung in den europäischen TV-Märkten früher oder später stattfinden wird.

