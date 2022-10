DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

ISM-Index Industrie im September schwächer als erwartet

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe der USA ist im September weniger stark als erwartet gewachsen. Der vom Institute für Supply Management (ISM) in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 50,9 (August: 52,8) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Stand von 52,0 Punkten prognostiziert. Der Subindex des Auftragseingang ging auf 47,1 (52,8) Punkte zurück, der der Beschäftigung auf 48,7 (54,2) Punkte und der der Preise auf 51,7 (52,5) Punkte.

S&P Global: Aktivität in US-Industrie zeigt im September Belebung

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im September verstärkt. Der in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 52,0 von 51,5 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 51,8 erwartet, den Wert der ersten Veröffentlichung. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. "Da die US-Hersteller erstmals seit vier Monaten wieder ein Wachstum der Auftragseingänge und stärkere Beschäftigungszuwächse gemeldet haben, scheint sich die Geschäftslage wieder zu verbessern", kommentierte Chefökonom Chris Williamson die Daten.

Polen strebt baldige Verhandlungen mit Deutschland über Reparationen an

Polen strebt baldige Verhandlungen mit Deutschland über Reparationen in Milliardenhöhe für im Zweiten Weltkrieg erlittene Schäden an. Der polnische Außenminister Zbigniew Rau sagte am Montag, er habe eine entsprechende diplomatische Note unterzeichnet. Diese solle Bundesaußenministern Annalena Baerbock (Grüne) übermittelt werden, die am Abend zu einem Besuch in Warschau erwartet wird. In einem am 1. September veröffentlichten Bericht beziffert Warschau die von Deutschland zu fordernden Reparationen für im Zweiten Weltkrieg erlittene Schäden auf umgerechnet 1,3 Billionen Euro.

Bundestagspräsidentin Bas: Deutschland muss global Verantwortung übernehmen

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hat am Tag der deutschen Einheit dazu aufgerufen, als Bundesrepublik international mehr Verantwortung zu übernehmen. "Vergessen wir nicht, wie wir selbst von unserer internationalen Einbindung, von der Wiedervereinigung und der Europäischen Union außerordentlich profitiert haben", sagte sie beim zentralen Festakt zu dem Feiertag in Erfurt. "Deutschland ist in besonderem Maße aufgerufen, Verantwortung zu übernehmen und zur Lösung der globalen Aufgaben beizutragen."

Schwedische Küstenwache: Aus Nord Stream 1 tritt kein Gas mehr aus

Aus der beschädigten Erdgaspipeline Nord Stream 1 tritt nach Angaben der schwedischen Küstenwache kein Gas mehr aus. Hingegen sei über dem kleineren Leck der Pipeline Nord Stream 2 noch austretendes Gas zu sehen, teilte die Küstenwache nach einem Überflug am Montag mit. Am Samstag hatte die Betreiberfirma noch erklärt, dass aus Nord Stream 2 gar kein Gas mehr austrete, da der Druck in der Leitung in der Ostsee auf das gleiche Niveau wie der Wasserdruck gefallen war.

