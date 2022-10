EQS-Ad-hoc: ProSiebenSat.1 Media SE / Schlagwort(e): Personalie

Wechsel im Vorstandsvorsitz der ProSiebenSat.1 Media SE



03.10.2022 / 19:33 CET/CEST

Bert Habets wird neuer Vorstandsvorsitzender (Group CEO) von ProSiebenSat.1 Media SE

Bisheriger Vorstandsvorsitzender Rainer Beaujean scheidet in gegenseitigem Einvernehmen aus dem Vorstand aus Unterföhring, 3. Oktober 2022. Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE hat heute einen Wechsel im Vorstandsvorsitz der ProSiebenSat.1 Media SE beschlossen: Bert Habets übernimmt zum 1. November 2022 den Vorstandsvorsitz (Group CEO) von ProSiebenSat.1 Media SE. Bereits seit Mai 2022 ist er bei ProSiebenSat.1 als Aufsichtsratsmitglied engagiert. Der gebürtige Niederländer verfügt über fundierte Erfahrungen in der Führung globaler Medienunternehmen sowie über umfassendes Know-how bei der Einführung und dem Ausbau von Video-Streaming-Diensten. Rainer Beaujean, bisher Vorstandsvorsitzender von ProSiebenSat.1, hat sein Amt heute in gegenseitigem Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niedergelegt.

