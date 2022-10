SecurityScorecard wird in das Cyber Security Fusion Center von HCLTech integriert, um eine kontinuierliche Überwachung des Selbst- und Anbieter-Ökosystems zu ermöglichen.

SecurityScorecard, der weltweit führende Anbieter von Cybersecurity-Ratings, hat heute eine strategische Partnerschaft mit HCLTech, einem weltweit führenden Technologieunternehmen, bekannt gegeben. Gemeinsam wollen sie Lösungen anbieten, die einen ganzheitlichen Ansatz für das Sicherheitsmanagement bieten und die Kunden in die Lage versetzen, Risiken besser zu erkennen, zu lösen und zu kommunizieren.

HCLTech bietet seinen Kunden die führenden Cybersecurity-Ratings von SecurityScorecard als Teil seines Angebots für Cybersecurity und Governance, Risk und Compliance (GRC) an. Damit können Kunden proaktiv Einblicke in ihr Anbieter-Ökosystem und die Sicherheitslage der einzelnen Anbieter gewinnen und ihre Cybersecurity-Bedrohungslandschaft verwalten. Die Dienstleistungen von SecurityScorecard sind jetzt in das Cyber Security Fusion Center (CSFC) von HCLTech integriert.

Die verwalteten Sicherheitsdienste von HCLTech in Verbindung mit der Plattform von SecurityScorecard und den Bewertungsdaten ermöglichen es den Kunden, Cyberrisiken proaktiv zu überwachen, zu identifizieren, zu untersuchen, darauf zu reagieren, Berichte zu erstellen und zu bewerten sowie Best Practices zur Abschwächung dieser Bedrohungen zu empfehlen. SecurityScorecard stellt sicher, dass die Kunden ein reaktionsfähiges Cybersecurity-Ökosystem erreichen. Die Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich der Dritt- und Viertanbieter, werden ständig überwacht und für einen 360-Grad-Schutz überprüft.

"Kunden haben Mühe, mit der Verwaltung, dem Verständnis und der Reduzierung von Risiken Schritt zu halten, nicht nur innerhalb ihrer Organisation, sondern auch mit ihren wachsenden Umgebungen von Drittanbietern", sagte Amit Jain, Executive Vice President, Cybersecurity GRC Services, HCLTech. "Durch die Integration der Ratings von SecurityScorecard in die Cyber Security Fusion Centers (CSFCs) von HCLTech bieten wir unseren Kunden wertvolle neue Sicherheitsperspektiven für ihr Anbieter-Ökosystem und helfen ihnen, Bedrohungen proaktiv zu entschärfen."

SecurityScorecard sammelt und analysiert globale Bedrohungssignale, die Unternehmen einen sofortigen Einblick in die Sicherheitslage von Anbietern und Geschäftspartnern geben und sie in die Lage versetzen, ihre Sicherheitslage selbst zu bewerten. Die Technologie überwacht kontinuierlich zehn Gruppen von Risikofaktoren und liefert sofort eine leicht verständliche Bewertung von A bis F.

"SecurityScorecard trägt dazu bei, die nächste Generation von Managed Security Service Providern mit der Technologie und den Tools auszustatten, die für ein effektives Management der sich ständig erweiternden Bedrohungslandschaft erforderlich sind", sagte Aleksandr Yampolskiy, CEO und Mitbegründer von SecurityScorecard. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit HCLTech, um unseren gemeinsamen Kunden ein verbessertes Sicherheitsmanagement zu bieten."

Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 211.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 52 Ländern, das mit einem breiten Portfolio von Technologiedienstleistungen und -produkten führende Fähigkeiten in den Bereichen Digital, Engineering und Cloud bereitstellt. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und stellen Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie öffentliche Dienste zur Verfügung. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den 12 Monaten bis Juni 2022 auf 11,8 Milliarden Dollar. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

Über SecurityScorecard

SecurityScorecard wird von weltweit renommierten Investoren wie Evolution Equity Partners, Silver Lake Waterman, Sequoia Capital, GV, Riverwood Capital und anderen finanziert und ist mit über zwölf Millionen kontinuierlich bewerteten Unternehmen der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheitsbewertungen. SecurityScorecard wurde 2013 von den Sicherheits- und Risikoexperten Dr. Aleksandr Yampolskiy und Sam Kassoumeh gegründet. Die patentierte Rating-Technologie von SecurityScorecard wird von mehr als 30.000 Organisationen für das Risikomanagement von Unternehmen, das Risikomanagement von Drittanbietern, das Vorstandsreporting, die Due-Diligence-Prüfung, das Underwriting von Cyber-Versicherungen und die Regulierungsaufsicht genutzt. SecurityScorecard ist das erste Unternehmen für Cybersecurity-Ratings, das digitale Forensik und Incident-Response-Dienste anbietet und damit einen 360-Grad-Ansatz zur Sicherheitsprävention und -reaktion für seinen weltweiten Kunden- und Partnerstamm verfolgt. SecurityScorecard trägt auch weiterhin dazu bei, die Welt sicherer zu machen, indem es die Art und Weise verändert, wie Cybersecurity-Risiken von Unternehmen wahrgenommen, verbessert und an ihre Vorstände, Mitarbeiter und Lieferanten kommuniziert werden. Jedes Unternehmen hat das universelle Recht auf sein vertrauenswürdiges und transparentes Instant SecurityScorecard-Rating. Weitere Informationen finden Sie auf securityscorecard.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

