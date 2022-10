München (ots) -Dennis Schröder ärgert sich nach über 2 Wochen immer noch über verlorene ÉM-Halbfinale gegen den späteren Europameister Spanien: "Ich ärgere mich immer noch, dass wir nicht Erster geworden sind. Ich schaue das Spiel gegen Spanien fast jeden Tag." Sein Klub Braunschweig, deren alleiniger Gesellschafter Schröder ist, verlor indes gegen Würzburg. Der FC Bayern müht sich bei der Generalprobe zur EuroLeague (Donnerstag ab 19.45 Uhr gegen Fenerbahce Istanbul live und kostenlos bei MagentaSport) in Frankfurt zu einem 83:74-Erfolg. Paul Zipser sieht den Fokus des FC Bayern im Titelkampf der BBL: "Wir haben jetzt die letzten Jahre nicht das Ziel erreicht, was wir in der BBL hatten und das gilt's jetzt anders zu gestalten dieses Jahr."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Basketball-Montag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen geht es direkt weiter mit Brose Baskets Bamberg gegen Merlins Crailsheim - live ab 18:45 Uhr beiMagentaSport. Ab Donnerstag läuft die EuroLeague wieder komplett live bei MagentaSport.Basketball Löwen Braunschweig - Würzburg Baskets 82:89Zur Halbzeit führten die Basketball Löwen Braunschweig noch mit einem Punkt, dann der Absturz im 3. Viertel. Dennis Schröder beobachtete das Geschehen als alleiniger Gesellschafter der Löwen. Und ein Thema macht dem Kapitän der Nationalmannschaft über 2 Wochen nach der EM noch immer zu schaffen: das verlorene Halbfinale gegen Spanien! "Im Endeffekt, ich ärgere mich immer noch, dass wir nicht Erster geworden sind. Ich schaue das Spiel gegen Spanien fast jeden Tag. Aber im Endeffekt: wir haben Geschichte geschrieben."Dennis Schröder über seinen eigenen 3 Jahres-Plan für die Nationalmannschaft: "Also in 3 Jahren - da bin ich dann was? 31, 32 - das ist noch kein Alter. Deswegen werde ich, solange ich spielen kann und auf einem guten Niveau bin, sodass ich der deutschen Nationalmannschaft helfen kann, natürlich auch auflaufen."Der Link zum Halbzeit-Interview mit Dennis Schröder: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bXAyaGdrc09KeHh3UlNiT0tmeW9yQT09Fraport Skyliners - FC Bayern München 74:83Unangenehme Aufgabe des FC Bayern vor dem EuroLeague-Auftakt gegen Fenerbahce Istanbul (Donnerstag, ab 20.15 Uhr live und kostenfrei bei MagentaSport). Bis zum letzten Viertel hatten die Münchener die Frankfurter im Griff. Doch kurz vor Schluss ließen die Münchner nach. Am Ende obsiegt trotzdem die individuelle Qualität der Bayern. Noch zu Beginn des 4. Viertels warnte Coach Andrea Trinchieri sein Team, nicht nachzulassen. Frankfurts Joshua Obesie: "Immer wenn man gegen München spielt, ist noch eine Extra-Motivation da."FCB-Spieler Corey Walden: "Gut ist, dass wir die Führung nicht abgegeben haben. Wir wussten, wie wir sie verteidigen müssen."Abteilung Basketball mit Tibor Pleiß: "Extra Push durch erhöhte Konkurrenz"Auch die neue Folge des Podcast "Abteilung Basketball" widmet sich der EuroLeague. Mit dem deutschen EuroLeague-Sieger Tibor Pleiß von Efes Istanbul. Pleiß ist entspannt, auch wenn die anderen Top-Klubs ordentlich investierten. "Es ist jetzt halt die letzten Jahre so, auch vor allem jetzt die letzten zwei erfolgreichen Jahre, dass wir immer sehr sehr schlecht in die Saison gestartet sind und dann so ab Frühjahr haben wir dann so angefangen uns wieder zurück zu kämpfen, unsere Position zu finden für die Playoffs." Doch nicht nur das macht Pleiß Hoffnung für einen möglichen Dreifach-Erfolg in der EuroLeague: "Ich mag Herausforderungen, darum freu ich mich auf die Saison." Aus seiner Sicht kann die verstärkte Konkurrenz-Situation auch seinem Team weiterhelfen: "Das gibt uns nachher den extra Push, dass dann auch dieses Großkaliber mit ihren neu aufgestellten Kadern versuchen, uns da die Position streitig zu machen."Der Link zur neuen Folge: https://soundcloud.com/abteilungbasketball/die-grose-euroleague-vorschauBasketball LIVE bei MagentaSportDie easyCredit BBLDienstag, 04.10.2022Ab 18.45 Uhr BROSE Bamberg - Merlins CrailsheimMittwoch, 05.10.2022Ab 18.45 Uhr ratiopharm Ulm - BG GöttingenAb 20.15 Uhr EWE Baskets Oldenburg - medi BayreuthDie Turkish Airlines EuroLeagueDonnerstag, 06.10.2022Ab 20.15 Uhr FC Bayern München - Fenerbahce Beko IstanbulFreitag, 07.10.2022Ab 19.15 Uhr Anadolu Efes Istanbul - Roter Stern BelgradAb 19.45 Uhr ALBA Berlin - Partizan BelgradPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5335346