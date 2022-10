KYOTO (IT-Times) . Der japanische Games-Spezialist Nintendo hat in der vergangenen Woche ein Aktiensplit durchgeführt, um neue Investoren zu locken, die Aktien des Unternehmens kaufen. Die Nintendo Co. Ltd. (ISIN: JP3756600007) hat am vergangenen Donnerstag einen zuvor angekündigten Aktiensplit im Verhältnis...

Den vollständigen Artikel lesen ...