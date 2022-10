Der Start in das Schlussquartal des Kalenderjahres 2022 ist an den wichtigsten Weltbörsen trotz vieler bestehender Belastungsfaktoren geglückt. Die bekanntesten amerikanischen Indizes legten am ersten Handelstag im Oktober deutlich zu und setzten sich damit von den jüngsten Tiefständen nach oben ab.Der Dow Jones legte um 2,6 Prozent zu, für den marktbreiteren S&P 500 ging es ebenfalls um knapp 2,6 Prozent nach oben. Den Technologie-lastige Nasdaq stieg um rund 2,3 Prozent. Auch die Preise für ...

