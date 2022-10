PETAH TIKVA, Israel und TYSONS CORNER, Virginia, Oct. 03, 2022DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), ein weltweiter Marktführer im Bereich Digital-Intelligence-Lösungen (DI) für den öffentlichen und den privaten Sektor, gab heute die Ernennung von Ayala Berler Shapira zur Chefjustiziarin (General Counsel, GC) des Unternehmens bekannt.



Im Rahmen der zukünftigen Wachstumsstrategie des Unternehmens wird Frau Ayala Berler Shapira alle rechtlichen Angelegenheiten strategisch betreuen und umfassende Verantwortung übernehmen. Zudem wird sie die Leitung des Rechts- und Compliance-Bereichs der Firma Cellebrite innehaben. Sie wird außerdem Mitglied des Geschäftsleitungsteams von Cellebrite.

Shapira hat über 27 Jahre Berufserfahrung aus ihren Tätigkeiten für globale Technologieunternehmen und einigen der renommiertesten Anwaltskanzleien Israels. Bevor sie zu Cellebrite kam, war Shapira stellvertretende Chefjustiziarin der Firma Amdocs, wo sie für globale Geschäftsangelegenheiten sowie unternehmensbezogene Rechtsfragen zuständig war und die M&A-Abteilungen unterstützte. Zudem leitete Sie den Compliance-Bereich. Davor war sie als Chefjustiziarin für Jungo tätig, eine israelische Software-Firma, die in der Telekommunikationsbranche aktiv ist.

Shapira hat sowohl einen Abschluss in Rechtswissenschaften als auch in Betriebswirtschaftslehre (Law and Business Administration, LL.B, B.A) der Universität Tel-Aviv und ist Mitglied der Anwaltskammern Israels und des Staates New York.

Yossi Carmil, Geschäftsführer von Cellebrite, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass wir Ayala Berler Shapira für die Cellebrite-Familie und für unser Geschäftsleitungs-Team gewinnen konnten. Während Cellebrite weiter wächst, kommt der Rolle der Chefjustiziarin eine immer größere Bedeutung zu. Die Funktion wird zudem immer wichtiger für unsere Strategie- und Wachstumspläne. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass Frau Shapira hervorragende Arbeit für unser Unternehmen leisten wird und dass die Rechts- und Compliance-Teams unter ihrer Führung die rechtliche Infrastruktur von Cellebrite mit großem Einsatz ausbauen werden, damit wir unsere strategischen und unternehmerischen Ziele in einem sich beständig wandelnden regulatorischen Umfeld erreichen."

