Der weltweit führende Anbieter von Lieferkettenlösungen, AIT Worldwide Logistics, ist eine neue "Civil Reserve Air Fleet" (CRAF)-Partnerschaft mit der in Ypsilanti, Michigan, ansässigen Kalitta Air eingegangen. Die strategische Allianz setzt die langjährige Bestimmung von AIT als CRAF-gesponserter Spediteur fort und ermöglicht es dem Unternehmen, die kritische Lieferkettenunterstützung für Missionen des United States Transportation Command (USTRANSCOM) fortzusetzen und gleichzeitig den Zugang zu globalen Routen, Kapazitäten und Chartern für Kunden zu erweitern.

"Seit mehr als 10 Jahren sind wir stolz und immer bereit, USTRANSCOM durch das CRAF-Programm zu unterstützen", sagte Greg Weigel, Chief Business Officer von AIT. "Da wir unsere globale Präsenz und Reichweite weiter ausbauen, war der Abschluss einer CRAF-Partnerschaft mit einer Fluggesellschaft mit ähnlicher globaler Reichweite und einigen der größten Frachtflugzeuge der Welt für unser Team absolut sinnvoll und das ist Kalitta."

Kalitta betreibt B747-400- und B777F-Frachter für internationale Langstreckencharter und Liniendienste. Die Flotte umfasst auch B737F sowie kleinere Jet- und Turboprop-Flugzeuge, die den nordamerikanischen Markt mit Unterstützung für zeitkritische Charter, Biowissenschaften und "Aircraft On Ground" (AOG)-Einsätzen bedienen.

"Wir freuen uns, in eine neue Phase der Zusammenarbeit mit AIT einzutreten", sagte Lynn Stauffer, Vice President Cargo Marketing bei Kalitta Air. "AIT ist seit Langem ein vertrauenswürdiger Partner, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um USTRANSCOM in den kommenden Jahren zu unterstützen."

Weigel fügte hinzu, dass Kalitta seit Jahrzehnten ein Kernträger von AIT ist, besonders wichtig für das Regierungs-, Luft- und Raumfahrtgeschäft des Unternehmens. Die Fluggesellschaft ist seit der COVID-19-Pandemie auch eine der drei führenden Fluggesellschaften von AIT.

Kalitta ist zum Landen und Abheben auf Militärstützpunkten der ganzen Welt zugelassen, verfügt über Flugzeuge, die strategisch an Drehkreuzen in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und Südamerika positioniert sind, und kann Fracht innerhalb von Stunden in die ganze Welt transportieren. Und laut Weigel hat die Fluggesellschaft bereits bei Hunderten von internationalen Charterprojekten mit AIT zusammengearbeitet.

CRAF wurde 1951 gegründet und ist ein Bereitschaftsprogramm, das verwendet wird, um einen erheblichen Teil der Luftmobilitätsressourcen des Landes bereitzustellen, wenn der Transportbedarf des Department of Defense (DOD) die Kapazität der Militärflugzeuge übersteigt.

Dieses kooperative, freiwillige Programm bezieht auch das U.S. Department of Transportation und die zivile Luftfahrtindustrie der USA in die Partnerschaft ein, um die Kapazitäten der DOD-Flugzeuge während einer Krise in Zusammenhang mit der nationalen Verteidigung zu erweitern.

Fluggesellschaften stellen ihre Flugzeuge freiwillig dem CRAF-Programm durch vertragliche Vereinbarungen mit dem Luftmobilitätskommando zur Verfügung, und im Gegenzug werden teilnehmende Unternehmen bei der Beförderung von gewerblicher Fracht in Friedenszeiten und Passagierverkehr für DOD bevorzugt.

Neben der CRAF-Partnerschaft des Unternehmens ist AIT auch Mitglied der Transport Asset Protection Association, ist ein zertifizierter Customs Trade Partnership Against Terrorism-konformer Anbieter und Fördermitglied der National Defense Transportation Association.

