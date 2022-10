A new star is born!: Auf den Spuren von AngloGold Ashanti! Der neue Gold-Play ist da! Lukrative Gewinn-Chance!

Anzeige / Werbung

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

AngloGold Ashanti produziert an Edelmetallen rund 2,5 Mio. Unzen Gold und 3,5 Mio. Unzen Silber, pro Jahr! Mit rund 258.000 Unzen Gold produziert dieser Weltkonzern mehr als 10 % seines Goldes in Westafrika, genauer gesagt in Guinea, auf seiner "Siguiri'-Mine!

Zugegeben, deutlich bekannter ist Guinea durch seine Bauxit-Industrie. Zunehmend wird allerdings sichtbar, dass das Land noch deutlich mehr zu bieten hat als Bauxit. Erkannt haben das neben AngloGold Ashanti auch schon die Bergbauriesen Nordgold und Managem, um nur zwei weitere zu nennen, die zusammen bis zu 7,8 Mio. Unzen Gold produzieren.

Alle dort tätigen Unternehmen und Konzerne bestätigen Guinea als Bergbaufreundliches Land, ebenso wie unser neuer TOP-Gold-Pick SANU GOLD (WKN: A3DM8J)! Untermauert wird das durch die hohe Investitionsbereitschaft des Landes in nötige Infrastruktur, für die immer unkomplizierter Geld "lockergemacht" wird.

Deshalb sind wir stolz auf unsere NEU-ENTDECKUNG: SANU GOLD

Wer hier nicht zögert, wird Teil einer spannenden Entdeckungsreise und verdient dabei womöglich ein Vermögen!

Durch die progressive politische Veränderungen im Rahmen der "Vision 2035' soll Guinea übrigens zu einem Schwellenland transformiert werden. Das heißt also, dass das noch arme Land sich hin zu einer Industrienation entwickeln will. Und das funktioniert nur durch eine gut funktionierende Wirtschaft, die in Guinea der Bergbau sein wird.

Denn nur in einem gut funktionierenden Industrieland können Steuern bezahlt werden. Deshalb heißt das westafrikanische Land alle Unternehmen und Investoren herzlich willkommen, da diese dem Staat trotz des niedrigen Steuersatzes hohe Steuern einfahren werden.

Um den unternehmerischen Boden zu ebnen, wurden bereits vor einigen Jahren neue Bergbaugesetze erlassen, die der Umwelt zugutekommen und aggressiv gegen Korruption vorgehen. Darüber hinaus wurde das Investitionsklima verbessert, durch Steuersenkungen, das Senken von Lizenzgebühren und Zöllen sowie das Schaffen von Investitionsanreizen und Beschleunigung der erforderlichen Maßnahmen!

Diese Vorteile hat auch unser NEUER TOP-GOLD-Pick SANU GOLD (WKN: A3DM8J) erkannt, der sich quasi wie die Spinne im Netzt mitten im "who is who' der Minenbranche positioniert hat!

WKN: A3DM8J

Im nordwestlichen Teil von Guinea, in einem Gebiet mit großen Minenbetreibern und entsprechend guter Infrastruktur trumpft gerade das noch junge Explorationsunternehmen Sanu Gold Corporation (WKN: A3DM8J) auffallend stark auf! Im erstklassigen "Siguiri Basin' erkundet das Unternehmen drei hochwertige Goldexplorationskonzessionen, die auf Goldentdeckungen von mehreren Millionen Unzen abzielen!

Das es sich bei Sanu Gold nicht um eine Explorationsgesellschaft im Anfangsstadium handelt zeigen die bisher gefundenen goldhaltigen Strukturen, die sich schon über mehrere Kilometer erstrecken!

Drei Projekte - drei Volltreffer!

Allein auf dem Projektareal "Daina' wurden schon sechs Zielgebiete mit hoher Priorität identifiziert. Einzelne Anomalien erstrecken sich schon über 10 km im Streichen und 300 m in der Breite! Und das wird wohl erst ein kleiner Anfang sein, wie die neuesten Gesteinssplitterproben mit Gold-Gehalten von

12,5 g/t,

8,78 g/t,

8,32 g/t,

7,55 g/t,

7,41 g/t und

und 7,34 g/t

zeigen!

Nicht minder spannend präsentiert sich immer wieder der zweite Kronjuwel in Sanu Gold (WKN: A3DM8J)seinem Portfolio, das "Diguifara'-Projekt. Auch hier werden immer wieder abnormal hochgradige Goldanomalien gefunden, die sich schon über 8 km erstrecken und mehrfach mit Gehalten von über 10 g/t Gold auftrumpfen!

Nicht zu vergessen ist das dritte TOP-Projekt "Bentabaye' von Sanu Gold, das südöstlich der anderen beiden Projekte liegt. Auch hierbei handelt es sich um ein fortgeschrittenes Projekt, das über eine anormale Goldstruktur über 5 km verfügt, und bisher schon Spitzengehalte von bis zu 18 g/t Gold lieferte.

An die bisher hervorragenden Gehalte und Strecken knüpfen auch die gestern präsentierten Bohrergebnisse vom "Daina'-Projekt an, die wir Ihnen deshalb nicht vorenthalten wollen!

Die neuen Bohrergebnisse haben es abermals in sich!

Diese Zahlen müssen Sie kennen!

Die neuesten Highlights aus der "Daina 2-Main'-Zone hören auf die Zahlen:

4,75 g/t Gold (Au) über 21 m, inklusive 85,5 g/t Au über 1 m,

1,99 g/t Au über 37 m, inklusive 32,6 g/t Au über 1 m und 15 g/t Au über 1 m, ebenso wie 1,23 g/t Au über 15 m, inklusive 12,3 g/t Au über 1 m!

Weitere Volltreffer sind:

5,50 g/t Au über 11 m, inklusive 56,6 g/t Au über 1 m und

1,80 g/t Au über 7 m, inklusive 3,29 g/t Au über 3 m.

Und "last but not least' lieferte auch das Bohrloch DAI-RC-012 mit seinen unglaublichen 15 m mit einem hohen Gehalt von 1,04 g/t Au ein Spitzenergebnis ab!

Welches Potenzial das aktiv in Exploration befindliche "Dania'-Projekt noch bietet unterstreichen die Bohrergebnisse vom Projektareal "Dania 1' mit beispielsweise hochgradigen 8,86 g/t Au über 9 m einschließlich 39,30 g/t Au über 1 m und 6,59 g/t Au auf 3 m, in denen sogar noch ein 2 m langer Abschnitt mit 9,78 g/t Au enthalten ist! Bei solchen TOP-Ergebnissen wundert es ehrlichgesagt nicht wirklich, dass das das TOP-Management clever weise die Goldexplorationsgenehmigung der vorrangigen Zielgebiete auf eine Streichlänge von 11,5 km erweitert hat!

Schon jetzt massives weiteres Potenzial entdeckt!

Aber auch damit noch nicht genug, so definierte Sanu Gold (WKN: A3DM8J) noch eine umfangreiche Goldanomalien auf "Bantabaye'!

Bei systematischen Bohrungen innerhalb von Termitenhügeln südlich der sich 50 km befindlichen millionenschweren Goldmine "Lefa' wurden 10 Goldanomalien und einzelne Ziele mit einer Streichlänge von bis zu vier Kilometern gefunden! Gehalte von bis zu 2 g/t Gold waren dabei keine Seltenheit.

Ein Unternehmen ist nur so gut wie sein Management!

Hier sind die absoluten "Company-Maker' am Werk!

Vince Sorace, Executive Chairman, beispielsweise ist nicht nur Gründer von Minehub Technologies, sondern ein Unternehmer, der bereits an der Spitze von 13 verschiedenen Unternehmen stand. Derzeit ist er Chairman von E79 Resources, Executive Chairman von Minehub Technologies sowie Präsident, Chief Executive Officer & Director von der Nevaro Capital Corp. und Präsident, Chief Executive Officer & Director von Kutcho Copper. Dazu ist er noch Mitglied des Board of Directors von Gold Bull Resources. Allein diese Vielzahl der Posten lässt erahnen, wie hervorragend dieser Manager in der Szene vernetzt sein muss!

Martin Pawlitschek Präsident, CEO und Direktor seines Zeichens ist Internationaler Bergbauexperte mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, die er bei einer Reihe von Junior-Explorationsunternehmen, Private-Equity-Investmentfonds, Majors wie BHP und Entwicklungsunternehmen erarbeiten und vertiefen konnte. Bei all diesen Unternehmen hatte er wichtige Führungspositionen inne! Zudem ist er Gründer von mehreren Rohstoffexplorationsunternehmen.

Fatou Gueye, Director und Co-Founder von Sanu Gold, verfügt über umfassende Erfahrung als leitende Angestellte in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Beratung und Bergbau in Australien, den USA und in Afrika. Ihre Erfahrung im Bergbausektor umfasst Explorations- und Bergbaufinanzierung insbesondere für westafrikanische Explorations- und Erschließungsunternehmen. Bei so viel Expertise scheint ein gut ausgebautes Netzwerk auf Regierungs- und Verwaltungsebene als nur logisch!

Der Direktor, Unternehmer und Geologe Galen McNamara verfügt über umfassende Erfahrung die er in mehr als 15 Jahren in der Exploration und auf den Kapitalmärkten sammeln konnte. Im Jahr 2018 war er einer der Gewinner des auf der PDAC verliehenen Bill Dennis "Prospector of the Year' Award und des 2016 Mines and Money Exploration Award. Der frühere Senior Projekt Manager für Exploration & Entwicklung von NexGen Energy ist derzeit auch CEO und Direktor von Summa Silver sowie Vorsitzender von Angold Resources. Auch hier bleiben in Sachen Expertise keine Fragen offen!

Fazit: Klein aber fein! Sanu Gold gibt erst richtig Gas!

Zugegeben, ein Unternehmen wie Sanu Gold Corporation (WKN: A3DM8J) mit seiner Marktkapitalisierung von gerade einmal rund 12,5 Mio. EUR mit einem Milliardenkonzern wie AngloGold Ashanti zu vergleichen ist schon eine Nummer! Aber auch diese Konzerne sind nicht vom Himmel gefallen, sondern wurden systematisch von TOP-Experten der Branche über Jahrzehnte aufgebaut! Bei Sanu Gold wird es allerdings keine Jahrzehnte brauchen, um daraus einen großen Player zu machen!

Damals, wie auch heute, spielt es bei der Entwicklung aussichtsreicher Unternehmen eine relativ untergeordnete Rolle, ob die Rohstoffpreise gerade rauf oder runter tendieren! Denn im Fokus dieser Entwicklungsunternehmen stehet zunächst der unternehmerische Erfolg! Erst im Nachgang finden die Rohstoff-Tendenzen Beachtung!

Und davon ab, die Aussichten für das Edelmetall Gold sind langfristig nicht nur gut, sondern mehr als hervorragend! Nicht wenige Marktkenner und Analysten halten mittelfristig schon Goldpreise von bis zu 5.000,- USD je Feinunze für möglich! Unternehmen wie Sanu Gold (WKN: A3DM8J) werden sich dann vervielfachen, so oder so!

Wie erfolgreich das Management von Sanu Gold schon arbeitet, beweisen die immer wieder hervorragenden Bohrergebnisse! Hier weiß man scheinbar ganz genau, was man tut und wo man die Bohrer ansetzen muss! Wahrscheinlich werden auch die großen Produzenten in direkter Nachbarschaft die Arbeiten von Sanu Gold (WKN: A3DM8J) schon mit Argusaugen beobachten und schmieden womöglich schon Übernahmepläne aufgrund der sich daraus ergebenen Synergien! Eine Übernahme wird dann allerdings, wenn überhaupt, nur zu deutlich höheren Kursen stattfinden!

Denn eins sollte sicher sein, wenn 77 % der ausstehenden Aktien in festen Händen sind wird es für einen potenziellen Übernehmer extrem schwer, bzw. extrem kostspielig. In diesem Fall dann zur Freude der Sanu Gold (WKN: A3DM8J)-Aktionäre!

Sie sehen, das Gesamtpaket bei Sanu Gold passt perfekt, ebenso wie die mittel- und langfristigen Aussichten für den Rohstoff! Wer jetzt etwas Mut beweist und einsteigt, dem winken dicke Gewinne! Denn auch die Newspipeline des Unternehmens ist prall gefüllt!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr JS Research-Team

