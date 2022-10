Generac Power Systems (NYSE: GNRC), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Energietechnologielösungen und sonstigen Stromprodukten, und EODev, ein französischer Entwickler und Hersteller von emissionsfreien Wasserstoff-Brennstoffzellen-Stromgeneratoren, gaben heute eine formelle Vertriebsvereinbarung bekannt. Generac wird den GEH2 von EODev einen großen, emissionsfreien Wasserstoff-Brennstoffzellen-Stromgenerator auf dem nordamerikanischen Markt anbieten.

Diese Vertriebsvereinbarung unterstreicht das kontinuierliche Wachstum und die Verfügbarkeit von alternativen Energielösungen für den industriellen Stromsektor, welcher einen Pioniermarkt für den Übergang zu kohlenstoffarmen und emissionsfreien Stromlösungen anspricht. Diese Zusammenarbeit unterstreicht den strategischen Fokus von Generac auf Powering A Smarter World und erweitert gleichzeitig die Präsenz von EODev auf dem nordamerikanischen Markt mit seinen hochmodernen, einzigartigen Wasserstoff-Brennstoffzellen-Stromgeneratoren.

Generac hat einen ersten Auftrag für die GEH2-Generatoren erteilt, von denen einige bereits in den Vereinigten Staaten eingetroffen sind. Die Fähigkeit von Generac, landesweit eigene Service- und Wartungsteams, Mietlösungen und Kundenbetreuungsteams zu managen, macht das Unternehmen zu einem idealen Partner für die Expansionspläne von EODev in Nordamerika, da Generac den Endkunden die entsprechende Unterstützung bei der Akquisition, Installation und Wartung der GEH2-Geräte zur Verfügung stellen kann.

"Generac Industrial Power ist stolz auf die Partnerschaft mit EODev, um GEH2 Wasserstoff-Brennstoffzellen-Stromgeneratoren in Nordamerika anbieten zu können", sagte Erik Wilde, Executive Vice President von Industrial Americas bei Generac. "Die Nutzung der Leistung von Wasserstoff ermöglicht es uns, Lösungen zur Verfügung zu stellen, die für den Planeten entwickelt wurden und gleichzeitig einen Mehrwert für Kunden bieten, die in kohlenstofffreie Lösungen investieren wollen. Wasserstoff-Brennstoffzellen-Stromgeneratoren können eine wichtige Rolle im expandierenden Bereich der alternativen Energien spielen, und die GEH2-Plattform unterstreicht unsere Entschlossenheit, Spitzenprodukte zur Verfügung zu stellen, die die Resilienz der Energieversorgung verbessern, die Energieeffizienz optimieren und den Umweltschutz betreuen."

"Wir freuen uns, dass Generac das Versprechen von EODev auf dem nordamerikanischen Markt unterstützt. Abgesehen von ihrer enormen Expertise teilen wir das gemeinsame Ziel, die Energiewende über unsere sauberen und innovativen Lösungen zu beschleunigen", sagte Jérémie Lagarrigue, Chief Executive Officer von EODev. "Dank des GEH2 von EODev sind die Lösungen von morgen für die kohlenstofffreie Stromerzeugung in Nordamerika bereits heute verfügbar. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen die ersten Projekte in diesem vielversprechenden Markt zu teilen."

GEH2, der Verbündete der Energiewende an Land

Der GEH2 nutzt eine Brennstoffzelle und eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie, wodurch die Geräuschemissionen reduziert werden und ein Sofortstart zur Verfügung steht. Dank dieser Kombination kann der GEH2 eine Leistung von bis zu 110 kVA liefern. Der GEH2 wurde für eine einfache Nutzung entwickelt und ist mit ereignisgesteuerten Steckdosen, standardisierten Frequenz- und Spannungsniveaus sowie einer Fernüberwachung und Datenakquisition ausgestattet.

Der GEH2 wurde so hergestellt, dass er praktisch jedes Energie-Ökosystem mit sofortiger Leistung versorgt und eine geräuschlose Lösung ohne CO2, HC, NOx oder Feinstaubemissionen bietet. Der GEH2 gibt nur warmes Wasser und gefilterte Luft ab.

Mit seinem Plug-and-Play-Ansatz wurde der GEH2 mit dem Ziel entwickelt, sich problemlos in alle industriellen Bereiche und Umgebungen zu integrieren. Er wurde so hergestellt, dass er die Herausforderungen des Umweltschutzes erfüllt, ohne dabei an Effizienz einzubüßen. Er eignet sich für praktisch alle Standorte und Tätigkeitsbereiche, unabhängig davon, ob potenzielle Kunden Energieautonomie anstreben, eine Sicherungslösung wünschen oder an einem begrenzten Standort oder in regulierten Null-Emissionszonen arbeiten.

