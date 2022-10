News von Trading-Treff.de Starker Monatsstart in den Oktober beim DAX - ist der Abwärtstrend gebrochen? Die Pullbackmarke um 12.400 ist vorbörslich bereits erreicht. So startete der DAX in den Oktober Nachdem wir aus dem September mit einem Minus gegangen sind und den statistischen Rahmen erfüllten, warteten die Anleger gespannt auf den neuen Monatsstart. Bleiben wir bei der Statistik, sollte nun ein positiver Monat folgen. Doch die Geopolitik rund ...

