Finger-Weg-Aktien mit Erholungspotenzial gesucht? Aktien, von denen man besser die Finger lassen sollte, findet man derzeit zuhauf. Der Grund dafür liegt im allgemein schlechten Marktsentiment. Das Zinsniveau steigt rasant an, um die Inflation in Schach zu halten. Das drückt auf die Bewertungen der Aktien. Die festverzinslichen Alternativen werden zusehends beliebter. Schaut man auf Aktien mit einer deutlichen Underperformance, so fallen aktuell Aktien wie Varta (WKN: A0TGJ5) oder Kion (WKN: KGX888) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...