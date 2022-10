DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf nach wie vor auf Erholungskurs

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Dienstag 31 Ticks höher bei 141,08 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 141,24 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 141,41, das -tief bei 140,81 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.377 Kontrakte. "Von einer Trendwende zu sprechen wäre unseres Erachtens noch verfrüht", so die Helaba. Beim Bund-Future stehe die 21-Tagelinie bei 141,37 Prozent im Blick.

Die Nuancen in den Reden von Fed-Mitgliedern wie Charles Evans, Lael Brainard und Neel Kashkari hätten sich geändert, heißt es von den Fed-Beobachtern der Deutschen Bank. Sie alle betonten nun den zeitlichen Nachlauf der Geldpolitik und dass die Risiken zweiseitig verteilt seien.

