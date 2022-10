Mit der milliardenschweren Übernahme der US-Solarfirma Con Edison Clean Energy hat RWE am Wochenende für Aufsehen gesorgt. Inzwischen haben sich einige Experten zu Wort gemeldet und den geplanten Deal überwiegend positiv bewertet. Die Kursziele liegen auch weit über dem aktuellen Kursniveau.Con Edison passe aus strategischer Sicht gut zu RWE, so Analyst Vincent Ayral. Der Deal erhöhe die Präsenz in den USA und verschaffe dem Konzern eine bedeutende Position im Solar- und Batteriegeschäft, das bislang ...

