Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S3/16: Wer Lenzing gekauft hat, Varta jetzt entspannter, guter Porr-Move, Ehre für UBM Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/16 geht es um einen Porr-Move, dann "Pierer Mobility, KTM-Moto GP-Sieg und Börse" nochmal, eine gewisse Ehre für UBM, bei Varta scheint nun vieles entspannter, Hubertus Hofkircher hat Geld/Brief-Mittel auf VdB, der SportWoche-Podcast http://www.sportgeschichte.at/sportwochepodcast ist für einen internationalen Award eingereicht und der ATX Return ist to ...

