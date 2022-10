Der TESLA-Rivale sieht sich bei den Jahrszielen auf Kurs. Im dritten Quartal hat man mehr als 7.000 Fahrzeuge produziert und die Jahresproduktionszahl bleibt damit in Reichweite. Das kommt am Markt gut an. Nachbörslich legte die Aktie bereits zu. Das sieht gut aus! Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV





