Carbios stärkt Führungsebene im Bereich Business Development und integriert neue Experten für die Markteinführung seiner innovativen technologischen Lösungen



Pressemitteilung Carbios stärkt Führungsebene im Bereich Business Development und integriert neue Experten für die Markteinführung seiner innovativen technologischen Lösungen Stéphane FERREIRA startet am 10. Oktober 2022 als Leiter des operativen Geschäfts und Mitglied des Executive Committee bei Carbios

Frédéric ALARCON wird Manager des Lizenzgeschäfts

Arnaud TILLON wird zum Marketingdirektor der Gruppe ernannt

Diese neuen Fachbereiche vervollständigen das Führungsteam von Carbios, nachdem im Juni Mathieu BERTHOUD zum Direktor für Beschaffung und Public Affairs, Lionel ARRAS zum Direktor für Industrialisierung und Pascal BRICOUT zum Direktor für Strategie und Finanzen ernannt wurden [1]

Martin STEPHAN, stellvertretender CEO, verlässt das Unternehmen Clermont-Ferrand, 4. Oktober 2022 - Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, gab heute die Weiterentwicklung seiner Führungsebene bekannt - ein notwendiger Meilenstein für den Start der erfolgreichen Vermarktung der vom Unternehmen entwickelten Technologien. Im Rahmen dieser Organisation wird Stéphane FERREIRA als Leiter des operativen Geschäfts bei Carbios starten. Er wird für die globale Geschäftsentwicklung verantwortlich sein und die Beziehungen zu den Industrie- und Handelspartnern von Carbios lenken.

Das von Stéphane FERREIRA geführte Team, wird durch die Expertise von zwei neuen Mitgliedern verstärkt, die an ihn berichten. Dazu gehören: Frédéric ALARCON, Leiter des Lizenzgeschäfts, der am 5. September zu Carbios kam. Seine Aufgabe ist der Aufbau und die Umsetzung des Prozesslizenzierungsmodells, das den Kern des Geschäftsmodells von Carbios bildet;

Arnaud TILLON, Marketingdirektor der Gruppe, der am 12. September zum Unternehmen kam. Er wird die Entwicklung des Unternehmens durch die Festlegung und Umsetzung der Marketingstrategie unterstützen. Er ist auch für die Stärkung der Kundenkultur innerhalb des Unternehmens verantwortlich. Martin STEPHAN wird am 15. Oktober 2022 nach fast sechs Jahren bei Carbios seine Position als stellvertretender CEO niederlegen. Emmanuel LADENT, der Vorstandsvorsitzende von Carbios, sagte: "Die Ernennung von Stéphane FERREIRA zum Leiter des operativen Geschäfts ist eine hervorragende Nachricht für Carbios. Seine umfassende Erfahrung auf den globalen Märkten wird Carbios dabei helfen, eine neue Ebene zu erreichen und die firmeneigenen Technologien in großem Maßstab einzusetzen. Ich freue mich auch sehr über die jüngsten Neuzugänge Frédéric ALARCON und Arnaud TILLON, deren Expertise in den Bereichen Lizenzen und Angebote für den Massenmarkt von unschätzbarem Wert sein werden. Abschließend möchte ich im Namen des gesamten Carbios-Teams Martin STEPHAN für sein anhaltendes Engagement für die Entwicklung des Unternehmens danken. Seine Erfahrung, seine Expertise und seine Fähigkeiten waren ausschlaggebend für die Entwicklung von Partnerschaften, die es Carbios ermöglicht haben, dem industriellen Einsatz so nahe zu kommen und als künftiger Weltmarktführer für Kunststoffe und Fasern in der Kreislaufwirtschaft anerkannt zu werden. " Stéphane FERREIRA, Direktor für das operative Geschäft bei Carbios: "Ich freue mich, meine Mission zu beginnen, um die großartige Arbeit der Carbios-Teams in die kommerzielle Realität umzusetzen und dazu beizutragen, die Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit zu meistern. " Nach mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Spezialchemie verfügt Herr Ferreira über eine umfassende Kenntnis der Märkte für Materialwissenschaften und Biowissenschaften. Er ist Absolvent des Montpellier Agro Institute und hat einen Master of Science in Biowissenschaften. Er hatte strategische und operative Funktionen bei DuPont und Arkema in verschiedenen Ländern inne, darunter Frankreich, Deutschland und Südkorea. Zuletzt war er Vice-President of Transformation für den Geschäftsbereich Beschichtungen von Arkema. Dank seiner Führungsqualitäten und seiner Kundenorientierung hat er große Umstrukturierungen erfolgreich geleitet und die für das Unternehmenswachstum erforderliche Kultur, Prozesse und strategischen Partnerschaften entwickelt. Frédéric ALARCON, Leiter des Lizenzgeschäfts bei Carbios: "Ich bin sehr erfreut, meine Erfahrung in der Petrochemie und Plasturgie sowie im Aufbau von Technologiepartnerschaften durch Lizenzverträge nutzen zu können und so an der internationalen Entwicklung der Carbios-Technologie mitzuwirken. " Während seiner fast 30-jährigen Laufbahn in der Petrochemie und Kunststoffindustrie hatte Herr Alarcon verschiedene leitende Positionen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Technologie, Business Development, Produktion und technische Kundenbetreuung bei BP Chemicals, INEOS und zuletzt bei Sibur inne. Als Regional Licensing Manager bei INEOS arbeitete er an Investitionsprojekten und schloss Lizenzverträge für Technologien in verschiedenen Regionen, insbesondere in Nord- und Südamerika, ab. Arnaud TILLON, Marketingdirektor der Gruppe bei Carbios: "Ich bin stolz und begeistert, eine Rolle bei der Bewältigung der ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu spielen, denen sich Carbios widmet. Ich freue mich darauf, mein Wissen über Lebensmittel- und Getränkemärkte sowie Massenmärkte für Textilien mit dem Team zu teilen. " Bevor er zu Carbios kam, war Herr Tillon in verschiedenen Funktionen im Bereich Marketing-Kommunikation und Verkaufsleitung bei Nestlé Waters tätig, wo er die Marke Perrier leitete, und anschließend bei der Publicis Group. In jüngerer Zeit wechselte Herr Tillon in die Textilindustrie und war bei der französischen Modegruppe IKKS für die internationale Markenexpansion verantwortlich. Im Laufe seiner Karriere hat Herr Tillon globale Business Development Projekte geleitet, hauptsächlich in Amerika, Europa und China. Über Carbios Carbios , 2011 von Truffle Capital gegründet, ist ein Unternehmen im Bereich der grünen Chemie, das biologische und innovative Prozesse für das Recycling von Plastikabfall entwickelt. Mit seinem einzigartigen Ansatz kombiniert Carbios Enzyme und Kunststoffe, um den Erwartungen der modernen Verbraucher und den Herausforderungen eines umfassenden ökologischen Wandels zu begegnen. Carbios stellt sich damit einer der größten Herausforderungen unserer Zeit: der Umweltverschmutzung durch Kunststoffe und Textilien. In seinem Verfahren zerlegt Carbios jede Art von PET (Polyethylenterephthalat; das vorherrschende Polymer in Flaschen, Schalen und Textilien aus Polyester) in seine Grundbestandteile, die dann zur Herstellung neuer PET-Kunststoffe mit gleicher Qualität wie Neuware wiederverwendet werden können. Dieses innovative, weltweit erste Verfahren zum PET-Recycling wurde kürzlich in einem wissenschaftlichen Leitartikel in der renommierten Zeitschrift Nature veröffentlicht. Im Jahr 2021 hat Carbios seine Demonstrationsanlage in Clermont-Ferrand erfolgreich in Betrieb genommen. Mit dem Bau einer einzigartigen Großanlage in Partnerschaft mit Indorama Ventures hat Carbios nun einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Industrialisierung seines Verfahrens unternommen. Im Jahr 2017 gründeten Carbios und L'Oréal gemeinsam ein Konsortium, um zur Industrialisierung der proprietären Recyclingtechnologie beizutragen. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe, die sich der Entwicklung innovativer Lösungen für Nachhaltigkeit verschrieben haben, sind diesem Konsortium im April 2019 beigetreten. 2022 unterzeichnete Carbios zudem ein Abkommen mit On, Patagonia, PUMA, und Salomon, um Lösungen zu finden, die die Wiederverwertbarkeit und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte verbessern. Das Unternehmen hat auch eine enzymatische Technologie für den biologischen Abbau von Einwegkunststoffen auf PLA-Basis (Polymilchsäure; ein Polymer aus biologischem Anbau) entwickelt. Mit dieser Technologie kann eine neue Generation von Kunststoffen geschaffen werden, die unter natürlichen Bedingungen zu 100% kompostierbar ist, indem Enzyme in das Herz des Kunststoffprodukts integriert werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.carbios.com/en Twitter: Carbios LinkedIn: Carbios Instagram: insidecarbios Carbios Aktionäre (ISIN FR0011648716/ALCRB) können das PEA-PME-Programm in Anspruch nehmen, ein staatliches Programm, das es in Frankreich ansässigen Personen, die in kleine mittelständische Unternehmen (KMU) investieren, ermöglicht, von Einkommenssteuernachlässen zu profitieren. Carbios

Laura Perrin - Agnès Mathé

Communication Department

contact@Carbios.fr

+33 (0)4 73 86 51 76

Benjamin Audebert

Investor Relations



Medienarbeit (Europa)

Iconic

Marie-Virginie Klein

mvk@iconic-conseil.com

+33 (0)1 44 14 99 96 Medienarbeit (U.S.)

Rooney Partners

Kate L. Barrette

kbarrette@rooneypartners.com

+1 212 223 0561

Medienarbeit (Deutschland)

MC Services AG

Anne Hennecke

carbios@mc-services.eu

+49 (0)211 529 252 22

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in Frankreich, Europa, den USA oder einem anderen Land dar. Die Übersetzung dient nur zu Informationszwecken. Bei Unstimmigkeiten zwischen der französischen und der deutschen Fassung dieser Pressemitteilung ist die französische Fassung maßgebend. [1] Carbios stärkt die Geschäftsleitung (Executive Committee) durch die Ernennung von Pascal Bricout zum Strategie- und Finanzvorstand Carbios erwirbt die Fähigkeiten, die für eine erfolgreiche industrielle Expansion erforderlich sind, und stärkt sein Executive Committee

