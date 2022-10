Branchenübergreifende Veranstaltung für die Präsentation aktueller und zukünftiger Angebote für die Performance-Steigerung

NI (NASDAQ: NATI) kündigte an, dass es am 9. November 2022 die NI Connect in München, Deutschland, abhalten wird. Die eintägige Konferenz ist die erste persönliche Veranstaltung von NI seit der Pandemie. Dort wird das Unternehmen Kunden und anderen Gästen zeigen, wie sein Software-verknüpfter Ansatz in den Bereichen Testdaten, Analyse und Automation einen differenzierten Mehrwert schafft. Bei der NI Connect München wird es maßgeschneiderte und branchenspezifische technische Sitzungen mit bewährten NI-Technikern, Hauptvorträge der Führungsebene und eine Erfahrungs-Lounge mit konkreten Vorführungen aktueller und zukünftiger Produkte geben.

"Die NI Connect München wird unsere neuesten Systeme herausstellen und demonstrieren, wie unser Software-verknüpfter Ansatz sich mit Testdaten, der Analyse und der Automation verbinden lässt und Unternehmen dabei unterstützt, die Produkt-Performance zu steigern und die Zeit bis zur Vermarktung zu verkürzen", erklärt, Ritu Favre, EVP und GM, NI Business Units. "NI-Techniker werden gemeinsam mit Fachleuten aus mehreren Branchen verfügbar sein und über ihre Erfahrungen aus erster Hand sowie bewährte Methoden für die Nutzung von Daten für die Erzielung eines optimalen Mehrwerts aus Tests berichten."

TECHNISCHE SITZUNGEN

Technische Sitzungen sind klassenartige Meetings, die von NI-Technik-Experten und Partnern abgehalten werden, die bewährte Methoden für unterschiedlichste Branchen wie Automobil, Halbleiter, Luftfahrt und Verteidigung und weitere anbieten. Unter anderem werden folgende Sitzungen durchgeführt:

Neuheiten in LabVIEW

Maximierung Ihres Testbetriebs mit SystemLink

Validierung autonomer Transportsysteme bei der ZF Group durch Nutzung der hochvernetzten Echtzeit-Simulationstechnologie HIL Ein Blick auf die fortschrittlichen Entwicklungen bei 5G und die 6G-Forschung Datenverdichtung und Information Mining (DAIM): Daten verwalten und die datengestützte Entscheidungsfindung in komplexen Wartungs- und Produktionsumgebungen ermöglichen DataStudio: Die Lücke für kritische Daten und die Analyse zwischen Design, Test und Production Workflow schließen NI Lebenszyklus-Analyse: Die Umsetzung von Produkt- und Prozessdaten in Unternehmenswerte Python oder LabVIEW? Warum nicht beide?



Die komplette Themenliste finden Sie hier.

HAUPTVORTRÄGE

In den Hauptvorträgen wird erläutert, wie das Testen die Produkt- und betriebliche Performance steigern können und wie umfassend Software alle Aspekte des technologischen Umbruchs und der Innovation bestimmt. Bestätigte Sprecher sind Führungskräfte von Jaguar Land Rover, Hensoldt und ams OSRAM.

EFFAHRUNGS-LOUNGE

Die einzigartige NI Erfahrungs-Lounge bietet konkreten Vorführungen aktueller Produkte sowie zukünftiger Technologien und Produkte, unter anderem von Lösungen für Wireless, EVs, ADAS, LabVIEW, PXI und viele andere.

