Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) gab heute bekannt, dass Anselm Waigand zum Head of Risk Engineering, Deutschland, ernannt wurde. Er war zuvor als Senior Risk Engineer bei BHSI in Frankfurt tätig.

"Anselm war und ist eine treibende Kraft im Auf- und Ausbau unseres Risk-Engineerings in Deutschland und der Region", so Leander Metzger, Head of Property, Engineered Lines and Risk Engineering, DACH Region. "Ich freue mich sehr, dass Anselm nun unser stetig wachsendes Ingenieursteam in Deutschland leiten wird und unsere tiefgehende technische Expertise zu unseren europäischen Kunden vor Ort bringt."

Anselm kam 2020 zu BHSI und verfügt über mehr als 15 Jahre Engineering-Erfahrung bei großen globalen Versicherern. Er hat einen Abschluss in Bauingenieurwesen von der Technischen Universität Darmstadt.

Er wird weiterhin seinen Sitz in Frankfurt haben und ist erreichbar unter Anselm.Waigand@bhspecialty.com.

