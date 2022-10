Diamanten im Hochpreissegment: Lucapa Diamond: Rückzahlung von 3,1 Millionen AUD erhalten

Anzeige / Werbung

Zum Cashflow von Lucapa kommen diese Kreditrückzahlungen noch dazu. Das freie Geld kann für Exploration auf Lulo verwendet oder in das australische Diamantenprojekt Merlin investiert werden.



Von der Sociedade Mineira Do Lulo hat die Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) erneut eine Tilgungszahlung für das gewährte Darlehen in Höhe von 3,1 Millionen Australische Dollar erhalten. Wie die Kreditnehmer im August 2022 angekündigt hatten, sollen zunächst 6,0 Millionen AUD in zwei Tranchen zurückgezahlt werden.

Gewährt hatte Lucapa Diamond der Sociedade Mineira Do Lulo das Investitionsdarlehen, als es darum ging, die anstehenden Aufwendungen für den Auf- und Ausbau der Lulo-Diamanten-Mine in Angola zu finanzieren. Da auf Lulo mittlerweile konstant Gewinne erwirtschaftet werden, sind die Partner in der Zwischenzeit in der Lage, den Kredit nach und nach zurückzuzahlen.



Nachdem die National Bank of Angola im vergangenen Jahr die vollständige Rückführung der aufgenommenen Schulden genehmigt hatte, hat die Sociedade Mineira Do Lulo auf ihrer Hauptversammlung im Jahr 2021 beschlossen, 14,0 Millionen Australische Dollar zu tilgen. Die Zahlung von 3,1 Millionen AUD, die Lucapa Diamond jetzt erhalten hat, ist Teil dieser Summe.

Lucapa Diamond erwartet in Zukunft weitere Zahlungen

Sie ist gleichzeitig die erste von insgesamt zwei Tranchen, in denen die Sociedade Mineira Do Lulo zunächst 6,0 Millionen Australische Dollar zurückzahlen will. Die restlichen 2,9 Millionen AUD werden in der kommenden Tranche zurückgezahlt werden. Durch jüngste Zahlung verringert sich die verbleibende Restschuld des von Lucapa Diamond gewährten Darlehens nach den aktuellen Wechselkursen auf ca. 32 Millionen Australische Dollar.





Alluvialer Diamantenabbau auf Lulo in Angola





Lucapa Diamond fließen durch die Tilgungsleistungen der Partner auf der Lulo-Mine daher zu einem sehr günstigen Zeitpunkt umfangreiche liquide Mittel zu. Zur Verwendung der Mittel hat sich Lucapa noch nicht näher geäußert, doch anzunehmen ist, dass das Geld zum größten Teil für die Entwicklung des Merlin-Diamantenprojekts in Australien aufgewendet werden wird.



Für die investierten Aktionäre sind das sehr gute Nachrichten, denn sie verhindern, dass Lucapa Diamond bei der Entwicklung des Merlin-Projekts in Verzug gerät oder selbst einen Kredit aufnehmen bzw. die Anzahl der eigenen Aktien massiv erhöhen muss, um die Entwicklungskosten zu finanzieren.







