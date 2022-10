Der Autovermieter Sixt und der chinesische Hersteller BYD haben einen Rahmenvertrag geschlossen, der Sixt den Zugriff auf bis zu 100.000 E-Autos von BYD innerhalb von sechs Jahren zusichert. Die ersten E-Autos von BYD sollen noch im vierten Quartal 2022 für Sixt-Kunden verfügbar sein - also parallel zum Europa-Marktstart von BYD. Noch in diesem Jahr sollen so "mehrere tausend" vollelektrische BYD-Modelle ...

