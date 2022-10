Die Infineon-Aktie konnte sich dem allgemein schwachen Markttrend zuletzt nicht entziehen. Im Tief markierte der Kurs in der vergangenen Woche ein Verlaufstief bei 21,87 Euro. Am Ende geben derzeit vor allem die US-Indizes die Richtung vor. Mit dem jüngsten Stimmungsumschwung dreht daher auch die DAX-Aktie wieder auf.Plötzlich geht es wieder ganz schnell. Drohte die Infineon-Aktie in der vergangenen Woche noch auf ein neues Jahrestief zu fallen, kratzt der Kurs heute schon wieder am kurzfristigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...