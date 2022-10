Original-Research: Direct Communication Solutions Inc. - von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

DCSI: Profitabler Nischenplayer in globalem Trendmarkt vor Wachstumssprung

Direct Communication Solutions Inc. (Kanada: DCSI; USA: DCSX; Frankfurt: 7QU, WKN: A3CUCM) ist ein führender Anbieter im Bereich des Internet of Things (IoT)-Markts, einem der weltweit am schnellsten wachsenden Sektoren. Das Unternehmen konnte zuletzt durch starke Halbjahreszahlen überzeugen.

Investment Highlights:



* Das Internet of Things ist eine vielversprechender Zukunftsmarkt mit explosivem Wachstumspotenzial für die dort agierenden Unternehmen * Die Smart Hardware Produkte, SaaS Lösungen und technischen Dienstleitungen von DCSI liefern den Kunden deutliche Kostenvorteile und steigern die Effizienz

* DCSI profitiert von etablierten Partnerschaften zur Expansion und Weiterentwicklung seines Geschäftsmodells

* Der Expansionskurs von DCS spiegelt sich in den aktuellen positiven Geschäftszahlen mit einer hohen Umsatzsteigerung wider * Die Ausweitung des SaaS/Dienstleistungsgeschäfts verspricht eine weitere Verbesserung der Ergebnismargen

* Die Aktie ist noch weitgehend unentdeckt und vergleichsweise günstig bewertet



Investment Case:



Im Internet der Dinge findet eine Vernetzung von physischen oder virtuellen Objekten über das Internet statt, wodurch ein deutlicher Mehrwert durch Informationsfluss und Interaktion entsteht und den Nutzern Effizienzsteigerungen ermöglicht werden. Die Branche verzeichnet jährlich hohe Wachstumsraten zwischen 14%- 29%. Bis zum Jahr 2026 wird ein immenses Marktvolumen von 7 Biliionen USD erwartet.



Direct Communication Solutions (DCSI) ist als bislang noch kleinerer US-amerikanischer Anbieter in diesem Markt hervorragend positioniert. Das Unternehmen bietet Smart Hardware Produkte, Software-as-a-Service (SaaS) Lösungen und technische Dienstleitungen an, die Kunden höhere Effizienz und Kostenvorteile bieten.

DCSI expandiert momentan deutlich sein Geschäft. Im Halbjahresergebnis 2022 stieg der Umsatz signifikant um 70% und es konnte ein Periodenüberschuss erzielt werden.



Fazit:



Mit Direct Communication Solutions bietet sich Investoren eine spekulative Chance, um vom Internet of Things-Wachstumsmarkt überproportional zu profitieren. Das Unternehmen ist mit seinen Produkten und Lösungen hervorragend positioniert und befindet sich am Beginn eines Wachstumskurses mit hohem Steigerungspotenzial.



Das erfolgreiche erste Geschäftshalbjahr 2022 lieferte bereits positive Impulse auf die Aktienkursentwicklung. Wenn es dem Unternehmen auch weiterhin gelingt, mit Umsatz- und Ergebnisverbesserungen zu überzeugen, ist die Aktie nach wie vor deutlich unterbewertet.



Risikoaffine Anleger können Einstiegschancen in die moderat bewertete Aktie mit einer mittel- bis langfristigen Haltedauer nutzen.

