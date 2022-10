Nach dem sehr schwachen Börsenmonat September sind die US-Börsen am Montag mit viel Schwung in den Oktober gestartet. Schwächere US-Konjunkturdaten ließen die Hoffnungen der Marktteilnehmer steigen, dass die Fed mehr Spielraum bei den kommenden Zinserhöhungen besitzen könnte. So sackte der US-Einkaufsmanagerindex ISM auf den tiefsten Stand seit Mai 2020 ab. Ökonomen hatten hier im Vorfeld nur mit einem moderaten Rückgang gerechnet. Der Dow Jones beendete den Handel am Montag mit einem Plus von 2,66 % bei 29.490 Punkten. Der marktbreitere S&P 500 ging ebenfalls auf Erholungskurs und legte um 2,59 % auf 3.678 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 verbesserte sich um 2,36 % auf 11.229 Punkte. Bei den Einzelwerten stand Tesla im Blickpunkt. Die Aktie verlor am Montag 8,6 % auf 242,40 $. Auslöser für den Kursrutsch war der Fakt, dass die Auslieferungszahlen des Elektrowagenbauers für Juli bis September trotz eines Zuwachses unter den Erwartungen der Analysten lagen.



An den deutschen Börsen dürften heute die Erzeugerpreise der Eurozone für August im Fokus stehen. Sie werden von der europäischen Statistikbehörde Eurostat um 11 Uhr veröffentlicht. Im Juli hatten sich die Erzeugerpreise um 37,9 % im Jahresvergleich erhöht. Der Dax knüpfte heute Morgen an die guten US-Vorgaben an und eröffnete den Handel mit einem Plus von 1,23 % bei 12.306 Punkten. Im weiteren Verlauf des frühen Handels baute der deutsche Leitindex sein Plus bis auf 1,7 % aus.



